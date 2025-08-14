Slušaj vest

Član Predsedništva SNS Petar Petković izrazio je danas punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije u nameri da odbrane zemlju od planiranog pokušaja prevrata i destabilizacije.

On je ocenio da su sinoćni bezočni napadi blokadera na političke neistomišljenike razotkrili su prave namere onih koji se mesecima lažno predstavljaju kao borci za demokratiju i bolje društvo, navodi se u saopštenju.

- Svima koji iskreno vole Srbiju bilo je očigledno da smo svedoci pokušaja rušenja države terorom manjine nad većinom, ali snaga slobode i ljubavi prema Srbiji nemerljivo je jača od blokaderskih batinaša koji bi da ukinu pravo na postojanje i slobodno mišljenje - naveo je Petković.

Za demokratiju se, kako je istakao, ne bori ličnom političkih neistomišljenika, pokušajima ubistva, rušenjem i paljenjem stranačkih prostorija SNS, već upravo suprotstavljanjem onima koji priželjkuju revoluciju i građanske sukobe, navodi se u saopštenju.

Oni koji su mislili da agenturnim specijalnim operacijama i pomoću nekoliko hiljada bezumnih ljudi mogu da sruše Srbiju kao samostalnu i slobodnu državu potcenili su i snagu Srbije i odlučnost njenih građana da brane ono što im je sveto, istakao je.

- Puna podrška predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije u nameri da odbrane zemlju od pokušaja nimalo spontanog, već brižljivo režiranog i planiranog, pokušaja prevrata i izazivanja haosa u našem društvu. Demokratija se brani vladavinom zakona i tako što institucije rade svoj posao, a nakon sinoćnog nasilničkog divljanja malobrojnih neprijatelja Srbije i demokratije, institucije će, uveren sam, imati pune ruke posla - rekao je Petković.

On je istakao da "Srbija nije uplašena, niti će uzmicati pred batinašima, bez obzira iz kojih centara moći oni bili organizovani i podržavani, jer naš narod je cenu slobode u prošlosti preskupo plaćao da bi je se odrekao pod pritiskom onih čiji je san kapitulacija naše zemlje kao otadžbine ponosnih i slobodnih ljudi".