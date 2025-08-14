Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut osudio je danas svaki vid nasilja i nedemokratsko ponašanje neistomišljenika i naglasio da to nije i ne sme da bude lice jedne demokratske države,navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

On je to rekao povodom okupljanja i nemira na ulicama naših gradova tokom noći, kao i napada na prostorije vladajuće političke partije, i dodao da nasiljem ne mogu da se rešavaju problemi niti prevazilaze razlike u mišljenjima, kao i da je to moguće isključivo dijalogom i poštovanjem zakona.

- Pozivam sve političke aktere i građane na smirivanje tenzija. Samo razumom, strpljenjem i uzajamnim uvažavanjem možemo postići mir i stabilnost. Država će, u skladu sa zakonima Republike Srbije, preduzeti sve mere da obezbedi mir, javni red i bezbedno kretanje za sve građane, bez obzira na njihova politička ili bilo koja druga opredeljenja - rekao je predsednik Vlade.

Istakao je da to nije put kojim Srbija treba da ide i dodao da sva pitanja, sve nesuglasice kao i odluke koje se tiču budućnosti Srbije, mogu da budu donete isključivo od strane državnih institucija i organa, ali i na izborima, u vremenu i na način koji je propisan zakonom.

Prof. dr Macut je posebno naglasio da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova još jednom pokazali spremnost i posvećenost da štite građane i obezbede javni red i mir, kao što to predano i odgovorno čine svih prethodnih devet meseci.