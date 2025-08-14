ZLOSLUTNA PORUKA BLOKADERA - NAJAVLJUJU KRV! Večeras opet planiraju haos, rade sve kako bi izazvali GRAĐANSKI RAT
Blokaderi se ne smiruju nakon stravičnih scena nasilja od juče, već ponovo najavljuju haos! Tako su na društvenim mrežama objavili da će večeras u 19.30 biti održan novi protest, uz zloslutnu poruku: "Večeras pucate po šavovima".
U prilog tezi da blokaderi sve rade kako bi izazvali građanski rat u Srbiji, osim toga što najavljuju "pucanje", svedoči i to što se na fotografiji koju su objavili vidi se huligan s fantomkom koji nasrće na policiju.
Podsetimo, jučerašnje veče širom Srbije obeležilo je nasilje, haos i brutalne scene. Napadi na pripadnike policije i građane, krvave glave, teže telesne povrede i uništavanje prostorija Srpske napredne stranke epilog su incidenata koje su blokaderi izazvali.
Najkritičnije je bilo u Novom Sadu i Beogradu, a građanima je odavno jasno da se ova eskalacija nasilja nikako ne može opravdati pozivanjem na “demokratsko pravo na protest”.
Blokaderi su u napadu na prostorije SNS u Bulevaru oslobođenja, pokušavajući da se probiju do pristalica ove stranke, koristili kamenje, motke i šipke. Situacija je eskalirala do te mere da su prostorije SNS bile zapaljene tokom noći, a policija je intervenisala kako bi smirila sukobe.