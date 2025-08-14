Slušaj vest

Blokaderi se ne smiruju nakon stravičnih scena nasilja od juče, već ponovo najavljuju haos! Tako su na društvenim mrežama objavili da će večeras u 19.30 biti održan novi protest, uz zloslutnu poruku: "Večeras pucate po šavovima".

U prilog tezi da blokaderi sve rade kako bi izazvali građanski rat u Srbiji, osim toga što najavljuju "pucanje", svedoči i to što se na fotografiji koju su objavili vidi se huligan s fantomkom koji nasrće na policiju.

Foto: Screenshot

Podsetimo, jučerašnje veče širom Srbije obeležilo je nasilje, haos i brutalne scene. Napadi na pripadnike policije i građane, krvave glave, teže telesne povrede i uništavanje prostorija Srpske napredne stranke epilog su incidenata koje su blokaderi izazvali.

Najkritičnije je bilo u Novom Sadu i Beogradu, a građanima je odavno jasno da se ova eskalacija nasilja nikako ne može opravdati pozivanjem na “demokratsko pravo na protest”.