Slušaj vest

Kad tupan u školi dobije zadatak da opiše svoju kuću, on se ceo čas vrpolji, češka, gleda u plafon, pokušava da prepiše... i na kraju preda sastav: "Moja kuća ima vrata i prozore. Ima i krov. Ja mnogo volim moju kuću."

Tako je nekako bilo i s programom studentske izborne liste, koji je objavljen na društvenim mrežama i u Šolakovim medijima: pet meseci traže izbore, uvereni da će "počistiti SNS", a sad su objavili i program koji će im kao doneti pobedu.

Neće! Vučić može da zakaže glasanje i da nakrivi kapu, jer ovo što su studenti sastavljali mesecima, češkajući se i vrpoljeći, i prepisujući od drugih, pokazuje njihov apsolutni politički diletantizam. Oni, jednostavno rečeno, nemaju program. Uopšte ne znaju kako program jedne izborne liste treba da izgleda, a kamoli da su sposobni da ga smisle. U pozadini teksta koji blokaderi nazivaju programom naziru se, kao vodeni žig, bledunjavi, anemični profili rektora Vladana Đokića, biznismena Aleka Kavčića, umetnika opšte prakse i čuvara koji nije sačuvao most Dejana Atanackovića...

Da pogledamo detaljnije sa čim idu na izbore protiv SNS i Aleksandra Vučića.

Pre teksta samog programa, blokaderi kažu: "Naša lista je u završnoj fazi. Od juče smo počeli da otvoreno pričamo o njoj i u narednom periodu, čak danima, odavaćemo sve više i više informacija o istoj."

Od 29 reči u ovom citatu, 18 se nalazi na pogrešnom mestu, a sedam reči je pogrešno upotrebljeno. Ovi studenti su nam elementarno nepismeni, i ako zaista samo oni mogu da donesu napredak Srbiji, onda Srbi odmah da se postroje i da sačekaju svoj red da se obese o onu šljivu. U tom slučaju spasa nam nema, propali smo! Na stranu ideja da nam "čak danima" otkrivaju "sve više i više" informacija "o istoj". Kao da nam, daleko bilo, priređuju striptiz, pa ono najsramnije otkrivaju za kraj. No, sačekaćemo da vidimo i to - ko će nam se ukazati kad skinu i gaće.

Još jednom se potvrdila tačnost one ocene da "nered u rečenici otkriva nered u mislima".

Ovako, izašli su u javnost s programom od 19 tačaka od kojih ni jedna jedina ne sadrži ništa konkretno. To je devetnaest lepih želja koje je napisao mali Perica. Mediji da budu slobodni, sudstvo nezavisno, prosvetni radnici da imaju veće plate, država da bude bez kriminala, radnici da imaju veća prava, seljaci uredne subvencije... Svaka devojka koja se prijavi na izbor za mis u dlaku bi isto to rekla i dodala mir u svetu. Dokoni će - jer ozbiljni ljudi neće se baviti ozbiljnim analizama ovog "programa" - primetiti da su se blokaderi odužili svim kategorijama zaposlenih koji su im pružali podršku, a da su zaboravili glumce!

Ako je to omaška, činjenica da nisu pomenuli penzionere, ni slovom, svakako je posledica svesne odluke: koliko osvete jer ih smatraju Vučićevim biračkim telom, toliko i uobraženosti da već imaju dovoljno birača.

Sve u svemu, imamo katastrofu blokadera na izborima u najavi!

To, naravno, ne znači da nas posle izbora čeka mirna jesen. Biće piske do neba zbog "pokradenih izbora", blokada, dolazaka pod prozore i sličnog, ali to je deo šire agende i sa izjašnjavanjem građana na izborima nema veze.

Naravno, nisu oni koji vuku konce mutavi: svesni da rade s ljudima koji nikakav suvisli politički progam nemaju niti mogu da ga smisle, izdali su naredbu da se, nezavisno od zakazivanja izbora, ulični nemiri podignu na viši nivo ne bi li se nasiljem nešto ućarilo.

Otuda ovo što gledamo na ulicama prethodnih dana.

Jer od tupana se nema čemu nadati...