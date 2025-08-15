Slušaj vest

- Da sumiramo sinoćnji brutalni napad na policiju, bez ikakvog povoda i razloga policija je napadnuta masovno i brutalno! Bili su pokušaji nasilnih proboja kordona... Sinoć je povređeno 75 policajaca, preksinoć 27, veče pre toga 19... Nijedna intervencija nije bila bilo gde u Srbiji pre nego što je policija napadnuta!, rekao je ministar MUP Ivica Dačić u obraćanju uživo povodom sinoćnjih nereda u više gradova Srbije i brutalnih napada blokadera na policiju.

Oštećeno je i nekoliko policijskih vozila i 70 komada opreme.

- Kakva je to policijska brutalnost a povređeno 75 policajaca. U poslednja 3 dana povređen je 121 policajac od toga 9 sa teškim telesnim povredama. Blokaderi su došli s namerom da se sukobe s policijom, da je povrede...Napali su je, a i širom Srbije se videlo da su policajci napadnuti u vršenju svoje službene dužnosti.

Dačić je rekao da je uhapšeno 114 izgrednika, među kojima i tri strana državljanina, te da su podnete su 34 krivične i 28 prekršajnih prijava.

- Ovo je brutalni napad ne samo na policiju nego i na državu Srbiju jer ona predstavlja državu. Čime je to policija zaslužila, rekao je Dačić dodavši i da je u opozicionim medijima prikazana samo intervencija policije a nijedan napad koji je tome prethodio.

- Ko ima pravo da udara policiju i gde to može...

"Policija napadnuta masovno i masivno, privedena i 3 strana državljanina"

- Kad je reč o privođenjima, ovde je reč samo o čistim napadima na policiju a ne vređanju, zviždanju, političkim parolama.. Policija je napadnuta masovno i masivno, kamenicama, motkama, šipkama, držalicama, flašama sa zaleđenom vodom, pirotehničkim sredstvima, a privedena su i 3 strana državljanina.

Jedan je hrvatski državljanin Bruno Horvat (oko 20 godina) koji je sinoć ušao na prelazu kod Šida a na uglu Nemanjine i Resavske u 23.40 je učestvovao u napadima na Žandarmeriju.

- Šta traži državljanin Hrvatske na protestu i napada Žandarmeriju? Zamislite da je neka Srbenda odavde iz Srbije otišla u Zagreb i napadala policijske službe... Pa, to bi bilo...Pa naše ljude bacaju u more iz Splita kad dođu na letovanje da im pune džepove a kamoli da tuku njihove policajce. On dolazi iz Hrvatske specijalno zbog toga i napada našu Žandarmeriju i sad je to policijska brutalnost, rekao je Dačić i dodao da je s njim priveden i jedan slovenački državljanin, zajedno su došli.

- Doduše našeg porekla... Stanislav Kostić (39), koji je završio obaveštajne studije u SAD, živeo i radio u Kini, hvali se da je učestvovao u demonstracijama širom Evrope.

- Treći je, što je veoma zanimljivo, italijanski državljanin Alesio Laterca (45), na privremenom radnom boravku u Srbiji, radi ovde za Majkrosoft, dodao je Dačić i rekao: Toliko o tome da nema učešća stranog faktora.

- Mi sve pozivamo na mir i suzdržanost ali jasno kažemo da svako mora da poštuje zakon, dodao je Dačić.

"Ovakve scene nisu normalne"

- Policija je narodna i ona radi u interesu države, ovde je reč o državi a ne politici, ovakve scene nisu normalne i policija ima obavezu da to spreči - rekao je Dačić dodavši da je obaveza policije da uspostavi javni red i mir.

Dačić je istakao da nema dileme da su pojedini blokaderi izuzetno agresivni i da su imali jasnu nameru da napadnu policiju a da će policija reagovati u skladu sa zakonom.

Podsetimo, Dačić se građanima juče dvaput obratio u istom danu sumirajući nasilna dešavanja i napade blokadera na policiju.

On je noćas saopštio da su povređena najmanje 42 policijska službenika, nekoliko teže, a da je dosad uhapšeno 37 izgrednika.