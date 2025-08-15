Slušaj vest

Obrativši se danas građanima Srbije uživo povodom sinoćnjeg nasilja blokadera i brutalnih kontinuiranih napada na policiju u više gradova Srbije, ministar MUP Ivica Dačić je saopštio da su među 114 privedenih izgrednika i nasilnika koji su napadali policiju i tri strana državljanina.

- Kad je reč o privođenjima, ovde je reč samo o čistim napadima na policiju a ne vređanju, zviždanju, političkim parolama... Policija je napadnuta masovno i masivno, kamenicama, motkama, šipkama, držalicama, flašama sa zaleđenom vodom, pirotehničkim sredstvima, a privedena su i 3 strana državljanina.

Jedan je hrvatski državljanin Bruno Horvat (oko 20 godina) koji je sinoć ušao na prelazu kod Šida a na uglu Nemanjine i Resavske u 23.40 je učestvovao u napadima na Žandarmeriju.

- Šta traži državljanin Hrvatske na protestu i napada Žandarmeriju? Zamislite da je neka Srbenda odavde iz Srbije otišla u Zagreb i napadala policijske službe... Pa, to bi bilo...Pa naše ljude bacaju u more iz Splita kad dođu na letovanje da im pune džepove a kamoli da tuku njihove policajce. On dolazi iz Hrvatske specijalno zbog toga i napada našu Žandarmeriju i sad je to policijska brutalnost, rekao je Dačić i dodao da je s njim priveden i jedan slovenački državljanin, zajedno su došli.

- Doduše našeg porekla... Stanislav Kostić (39), koji je završio obaveštajne studije u SAD, živeo i radio u Kini, hvali se da je učestvovao u demonstracijama širom Evrope...

- Treći je, što je veoma zanimljivo, italijanski državljanin Alesio Laterca (45), na privremenom radnom boravku u Srbiji, radi ovde za Majkrosoft, dodao je Dačić i rekao: Toliko o tome da nema učešća stranog faktora.

 Dačić je naglasio da su napadi na policiju u prethodne tri večeri bili brutalni, masovni i masivni i to bez ikakvog povoda i razloga. Ukupno je povređen 121 policajac.

- Mi sve pozivamo na mir i suzdržanost ali jasno kažemo da svako mora da poštuje zakon, dodao je Dačić.

