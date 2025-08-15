Slušaj vest

Na šokantnom snimku se vidi kako blokaderi nasilnici svim i svačim, uključujući i staklene flaše, gađaju policiju koja nekoliko desetina metara stoji udaljena od njih, bez ikakvog kontakta. Na snimku se čuje kako bodre jedni druge na nasilje ali i psovke i uvrede upućene policajcima.

- Evo sta rade blokaderi huligani prema policiji, zasipaju ih staklenim flašama pa sve to snima nalog Filozofskog u blokadi, da ne bude posle ubačeni elementi - napisao je jedan od korisnika društvene mreže Iks koji je postavio snimak na kojem se vidi brutalno blokadersko nasilje i napadi na policiju koja nekoliko desetina metara samo mirno stoji.

Povodom napada na policiju noćas se obratio i ministar Ivica Dačić koji je rekao je da su povređena najmanje 42 policijska službenika, nekoliko teže, a da je do sada uhapšeno 37 osoba. Akcije su još u toku, kazao je on.

"Večeras nije bilo pristalica SNS, večeras je napadnuta policija, policija je ovde da štiti javni red i mir i ona je i normalizovala situaciju u Beogradu. Kada je reč o drugim mestima, još na osam - devet mesta traju napadi na policiju. Povređena su najmanje 42 policijska službenika, najviše u Beogradu. Neki su i teže povređeni, imaju lomove ruku, nogu, dobijali su udarce...Uhapšeno je do sada 37 lica" rekao je noćas Dačić.

On je naveo da je najozbiljnija situacija bila u Novom Sadu i dodao da je ovo jedan od najžešćih napada na policiju u proteklim godinama.

"Gađanje kamenicama, uvrede, udaranje šipkama, palicama, stavljanje fantomki na glavu kako se ne bi utvrdio identitet. Policija je reagovala, upotrebila je hemijska sredstva gde je to bilo potrebno, kako se branila. Ovo je napad na državu", rekao je Dačić koji se noćas po drugi put obratio javnosti i upitao ko ima pravo da udari policajca koji ne radi ništa.