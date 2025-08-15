Slušaj vest

Na šokantnom snimku se vidi kako blokaderi nasilnici svim i svačim, uključujući i staklene flaše, gađaju policiju koja nekoliko desetina metara stoji udaljena od njih, bez ikakvog kontakta. Na snimku se čuje kako bodre jedni druge na nasilje ali i psovke i uvrede upućene policajcima. 

- Evo sta rade blokaderi huligani prema policiji, zasipaju ih staklenim flašama pa sve to snima nalog Filozofskog u blokadi, da ne bude posle ubačeni elementi - napisao je jedan od korisnika društvene mreže Iks koji je postavio snimak na kojem se vidi brutalno blokadersko nasilje i napadi na policiju koja nekoliko desetina metara samo mirno stoji.

Novi snimak napada blokadera na policiju Foto: Screenshot

Povodom napada na policiju noćas se obratio i ministar Ivica Dačić koji je rekao je da su povređena najmanje 42 policijska službenika, nekoliko teže, a da je do sada uhapšeno 37 osoba. Akcije su još u toku, kazao je on.

"Večeras nije bilo pristalica SNS, večeras je napadnuta policija, policija je ovde da štiti javni red i mir i ona je i normalizovala situaciju u Beogradu. Kada je reč o drugim mestima, još na osam - devet mesta traju napadi na policiju. Povređena su najmanje 42 policijska službenika, najviše u Beogradu. Neki su i teže povređeni, imaju lomove ruku, nogu, dobijali su udarce...Uhapšeno je do sada 37 lica" rekao je noćas Dačić.

On je naveo da je najozbiljnija situacija bila u Novom Sadu i dodao da je ovo jedan od najžešćih napada na policiju u proteklim godinama.

Više o noćašnjem divljačkom nasilju blokadera u nekoliko gradova Srbije možete pročitati na ovom linku

Ne propustitePolitikaPODMUKLO! RADNICA KIOSKA NAORUŽAVALA BLOKADERE U NOVOM SADU?! Delila im čekiće i pajsere da mogu bolje da lome, uništavaju i biju policiju (FOTO)
Screenshot 2025-08-14 211410.png

 "Gađanje kamenicama, uvrede, udaranje šipkama, palicama, stavljanje fantomki na glavu kako se ne bi utvrdio identitet. Policija je reagovala, upotrebila je hemijska sredstva gde je to bilo potrebno, kako se branila. Ovo je napad na državu", rekao je Dačić koji se noćas po drugi put obratio javnosti i upitao ko ima pravo da udari policajca koji ne radi ništa.

Kurir.rs/X

Ne propustitePolitikaPODMUKLO! RADNICA KIOSKA NAORUŽAVALA BLOKADERE U NOVOM SADU?! Delila im čekiće i pajsere da mogu bolje da lome, uništavaju i biju policiju (FOTO)
Screenshot 2025-08-14 211410.png
Politika"GRAĐANI STOJE MIRNO, OSIM ŠTO VEĆ POLA SATA RAZBIJAJU PROSTORIJE SNS" Ovako N1 i Nova zamišljaju profesionalno novinarstvo: Novinarka brani nasilje blokadera
sANJA n1.jpg
PolitikaBLOKADERI OPET BRUTALNO NAPALI POLICIJU I GRAĐANE! PALILI, LOMILI, UNIŠTAVALI SVE PRED SOBOM Divljačko nasilje ne prestaje, maskirani i naoružani spremni na sve
collage.jpg
Politika"FAŠIZAM NA DELU U NOVOM SADU!" Miloš Vučević podelio snimak demoliranja prostorija SNS u Novom Sadu: I koga ćete sad da ubedite da niste divljaci?! (VIDEO)
download.jpg
Politika"POVREĐENO NAJMANJE 5 POLICAJACA, 14 UHAPŠENIH!" Dačić o nasilju blokadera: Najteže je bilo u Novom Sadu gde su palili i demolirali prostorije SNS!
dacic_mup_press_14082025_0010.JPG
PolitikaMASKIRANI I NAORUŽANI BLOKADERI KRENULI KA PROSTORIJAMA SNS! Haos u Novom Sadu: 200 blokadera se sprema na NAJGORE (VIDEO)
Screenshot 2025-08-14 205619.png