Jedan od njih priveden je na ulici, a drugi je u stanicu sproveden iz kuće. 

Foto: MUP Srbija

 Policija je privela Marka Starčevića koji je pred odlazak u stanicu stajao na ulici u pratnji policije držeći ruke na krovu automobila.

Hapšenje blokadera u Odžacima Izvor: MUP Srbija

Drugi blokader - Mladen Marjanović, u pratnji policije izveden je iz kuće i sproveden u policijsku stanicu.

Foto: MUP Srbije

Podsetimo, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović obratio se danas na konferenciji za medije povodom divljačkog nasilja blokadera koje se dogodilo protekle noći i poručio sledeće:

- Ovom prilikom želim celoj javnosti da poručim da će agresivno, nasilničko ponašanje koje je sinoć ispoljeno na ulicama Beograda biti kažnjeno u skladu sa zakonom. Nasilju se mora stati na kraj. Sva lica koja su sinoć zloupotrebila pravo na mirno okupljanje na neprijavljenim javnim skupovima i izvršila krivična dela biće brzo identifikovana, lišena slobode te procesuirana zbog nasilničkog ponašanja, remećenja javnog reda i mira, pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja, zbog ograničavanja slobode kretanja, napada na pripadnike policije i predstavnike drugih državnih organa. Ponavljam, svako ko je preduzeo inkriminisane radnje biće uhapšen i procesuiran.

- Takođe apelujem na sve građane da poštuju Ustav i zakone Republike Srbije i da se uzdrže od bilo koje vrste nasilja i narušavanja javnog reda i mira, jer će u suprotnom morati da odgovaraju u skladu sa zakonom, dodao je on.

Istim povodom oglasio se i ministar MUP Ivica Dačić koji je pozvao sve da prestanu sa izazivanjem nasilja, te dodao da su privođenja u toku.

Hapšenje blokadera u Odžacima 2 Izvor: Mup Srbije

- Pozivamo sve na mir, da se prestane sa napadima na druge političke stranke, na druge građane, da se prestane da se odlazi ispred prostorija političkih stranaka i adresa. To izaziva sukobe, ugrožava sigurnost i bezbednost. Mi ćemo raditi na identifikaciji u narednih nekoliko sati. U narednih 48 sati se sankcionišu svi oni koji su prekršili zakon i doveli do povređivanja građana i policajaca.

 - Pozivamo sve da prestanu sa jezivim napadima, blokaderi su u najvećem broju povredili građane. Napadali su i građane i policiju, bez razloga. Vidi se da su oni prvi napali. Policija ništa nije radila čime bi provocirala, izazivala sukobe. Pozivamo sve da sačuvamo mir i stabilnost, a država će reagovati. Mi ćemo raditi na identifikaciju i hapšenju svih koji su prekršili zakon. Privođenja su u toku, bićete informisani o daljem toku tih radi. 27 povređnih policajaca, imali smo okupljanja na 90 lokacija, veći je broj onih koji su bili pristalice SNS, nego onih koji su napadali, ali je agresija bila velika, sa željom da se izazovu sukobi. Primenićemo zakon i poštovaćemo pravo na javno okupljanje ali svi moraju da poštuju i prava drugih.

Podsetimo, stravične scene nasilja izazvali su blokaderi sinoć u Novom Sadu, Beogradu, Nišu... Šta se sve dogodilo protekle noći, pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.

