Naime, na teritoriji Beograda ali i drugih gradova u Srbiji u toku je privođenje blokadera koji su sprovodili nasilje, narušavali javni red i mir, napadali policiju i građane.

Policijski službenici PU za Grad Beograd, uhapsili su sledeće blokadere između ostalog i zbog napada na policijske službenike.

1/6 Vidi galeriju Privođenje blokadera zbog napada na policiju i nasilničkog ponašanja Foto: MUP Srbije

Zbog neprijavljenog javnog skupa, privedena su sledeća lica:

1. Krgović Nikola, (19)

2. Jevtić Nikola, (17)

3. Đačić Jovan, (19)

Posle konsultacije sa dežurnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da u radnjama navedenih lica ima elemenata krivičnog dela iz člana 344.KZ RS, odlučeno je da se dva punoletna lica zadrže do 48 časova, a da se maloletnom licu krivična prijava podnese u redovnom postupku.

Kamenjem gađao učesnike skupa u Vrbasu

Zbog gađanja kamenjem učesnika skupa Srpske napredne stranke priveden je Petar Opalić (38) iz Vrbasa, i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. On je na trgu u Vrbasu gađao kamenjem učesnike skupa SNS.

Hapšenje blokadera Izvor: MUP

Divljao i uništavao po Novom Sadu

Priveden je i Ognjen Vučković (20) iz Novog Sada, zbog izvršenog krivičnog dela Uništenje i oštećenje tuđe stvari na štetu Gradske uprave za imovinu u Novom Sadu koje se dogodilo oko 23.30 sati u Bulevaru oslobođenja.

Hapšenje blokadera Izvor: MUP

"Nasilju se mora stati na kraj"

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović obratio se danas na konferenciji za medije povodom divljačkog nasilja blokadera koje se dogodilo protekle noći.

- Ovom prilikom želim celoj javnosti da poručim da će agresivno, nasilničko ponašanje koje je sinoć ispoljeno na ulicama Beograda biti kažnjeno u skladu sa zakonom. Nasilju se mora stati na kraj.

Sva lica koja su sinoć zloupotrebila pravo na mirno okupljanje na neprijavljenim javnim skupovima i izvršila krivična dela biće brzo identifikovana, lišena slobode te procesuirana zbog nasilničkog ponašanja, remećenja javnog reda i mira, pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja, zbog ograničavanja slobode kretanja, napada na pripadnike policije i predstavnike drugih državnih organa. Ponavljam, svako ko je preduzeo inkriminisane radnje biće uhapšen i procesuiran.

Krenula hapšenja blokadera siledžija Izvor: Mup Srbije

Takođe, Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu naložiće policiji da idenfitikuje sva lica koja su putem društvenih mreža pozivala na nasilje u cilju utvrđivanja njihove krivične odgovornosti. Više javno tužilaštvo u Beogradu je već upozorilo da postoji nulta tolerancija na nasilje na ulicama glavnog grada.

- Zbog toga ističem da nasilničko ponašanje, vandalizam i terorisanje građana neće ostati nekažnjeni, a posebno ne kada se vrše nad policijskim službenicima koji su zaduženi da obezbeđuju javni red i mir. Od policije očekujem da u što kraćem roku identifikuje nasilnike, uhapsi ih i privede tužilaštvu na dalje procesuiranje u skladu sa zakonom, poručio je tužilac Stefanović.

Hapšenje blokadera Izvor: MUP

- Takođe apelujem na sve građane da poštuju Ustav i zakone Republike Srbije i da se uzdrže od bilo koje vrste nasilja i narušavanja javnog reda i mira, jer će u suprotnom morati da odgovaraju u skladu sa zakonom, dodao je on.

Dačić: Pozivam sve da prestanu sa izazivanjem nasilja, privođenja u toku

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se danas na konferenciji za medije povodom divljačkog nasilja blokadera koje se desilo protekle noći.

Dačić je još jednom pozvao na mir i istakao da će biti sankcionisani svi oni koji su prekršili zakon.

- Pozivamo sve na mir, da se prestane sa napadima na druge političke stranke, na druge građane, da se prestane da se odlazi ispred prostorija političkih stranaka i adresa. To izaziva sukobe, ugrožava sigurnost i bezbednost. Mi ćemo raditi na identifikaciji u narednih nekoliko sati. U narednih 48 sati se sankcionišu svi oni koji su prekršili zakon i doveli do povređeivanja građana i policajaca. Sinoć sam rekao, manipulisalo se podatkom da je vatreno oružje korišćeno od strane građana koji su branili prostorije SNS, reč je o službenom licu pripadniku Vojske koje radi na obezbeđenju štićene ličnosti. Povređen je i jedan broj pripadnika Vojske, sedmorica iz jedinice koja se bavi zaštitom ličnosti. Policija je spasavala živote građana i svoje, da nije došlo do toga sigurno bi bilo žrtava. Protiv svih koji su kršili zakon, biće identifikovani i sankcionisani. Pozivam sve da prestanu sa izazivanjem nasilja.

Privođenja u toku

- Pozivamo sve da prestanu sa jezivim napadima, blokaderi su u najvećem broju povredili građane. Napadli su i građane i policiju, bez razloga. Vidi se da su oni prvi napali. Policija ništa nije radila čime bi provocirala, izazivala sukobe. Pozivamo sve da sačuvamo mir i stabilnost, a država će reagovati. Mi ćemo raditi na identifikaciju i hapšenju svih koji su prekršili zakon. Privođenja su u toku, bićete informisani o daljem toku tih radi. 27 povređnih policajaca, imali smo okupljanja na 90 lokacija, veći je broj onih koji su bili pristalice SNS, nego onih koji su napadali, ali je agresija bila velika, sa željom da se izazovu sukobi. Primenićemo zakon i poštovaćemo pravo na javno okupljanje ali svi moraju da poštuju i prava drugih.

