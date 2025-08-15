Slušaj vest

Nasilje koje blokaderi već mesecima sprovode nad političkim neistomišljenicima, ali i celim narodom Srbije eskaliralo je u sredu uveče brutalnim napadima na pristalice Srpske napredne stranke, njihove prostorije i pripadnike MUP i Vojske Srbije, u kojima je povređeno više od 110 ljudi, a čudom su izbegnute veće žrtve. Ipak, sagovornici Kurira saglasni su da građani ne treba da brinu za svoju bezbednost, jer država neće dozvoliti da blokaderi izazovu građanski rat!

Većina stanovnika ostala je u sredu uveče potresena prizorima paljenja prostorija SNS u Novom Sadu, ali i fizičkim napadima blokadera na pripadnike policije i na pristalice naprednjaka, koji su se širom Srbije okupili ispred svojih stranačkih prostorija. Blokaderi su ih gurali, gađali kamenjem, motkama, šipkama, bakljama, pirotehničkim sredstvima, a nakon svega su lomili ulični inventar.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kazao je da je najveći broj građana povređen od strane blokadera, da je u napadima na policiju povređeno 27 službenika, od kojih neki imaju i teške telesne povrede, kao i više od 80 građana, kao i da je podneto 47 prekršajnih i pet krivičnih prijava.

- Policija je radila na očuvanju javnog reda i mira, trpela je masovne napade na svoje snage. Bili su masovni napadi na prostorije SNS, a najteža situacija je bila u Novom Sadu, bilo je napada i u Kraljevu, Lazarevcu i drugim mestima. Policija je imala zadatak da spasava živote građana koje su napadali blokaderi i svoje živote. Imali smo okupljanja na 90 lokacija, veći je broj onih koji su bili pristalice SNS nego onih koji su napadali, ali je agresija bila velika, sa željom da se izazovu sukobi. U narednih 48 sati će se sankcionisati svi oni koji su prekršili zakon i doveli do povređivanja građana i policajaca - kazao je Dačić, koji je pozvao na mir i dodao da policija nije ništa radila kako bi provocirala građane i izazvala sukobe.

Atmosfera straha

Stručnjak za bezbednost Ljuban Karan smatra da građani ne treba da imaju strah od izbijanja građanskog rata, jer će država uvek biti jača od blokadera i zaštititi ljude, ali i da je upravo izazivanje straha i panike bio jedan od blokaderskih ciljeva.

- Relativno malobrojni blokaderi su, upravo da bi pokrili svoj nedostatak u brojnosti, pribegli ekstremnom nasilju kako bi stvorili utisak da ih je mnogo, da imaju kontrolu i da su opasni, jaki i snažni, da su gazde situacije i da im čak policija ne može ništa. U sredu uveče u nekom trenutku je delovalo kao da će smak sveta, a pogledajte kako je sve bilo mirno već u četvrtak ujutru... Blokaderi i pojedini mediji su namerno stvarali atmosferu straha, kolektivne psihoze, uvoda u građanski rat, ali od toga nema ništa, sve je to podvala, blokaderi pokušavaju silom da dođu na vlast a u ovakvim situacijama pokazuju svoje pravo lice i namere - kaže Karan.

Doskorašnji savetnik predsednika Vlade za nacionalnu bezbednost prof. Miroslav Bjegović objašnjava za Kurir da blokaderi žele da imaju anarhiju i nasilje na ulicama, a da je na aktuelnoj vlasti kojoj je narod poklonio poverenje da deluje u skladu sa zakonima i Ustavom kako bi sprečila neželjene scene.

Crveni alarm

- Država i sistem za nacionalnu bezbednost moraju da reaguju na pravi način prema onima koji žele da izazovu anarhiju. Smatram da ti izgrednici i nasilnici moraju biti adekvatno procesuirani od strane MUP i tužilaštva ili treba da se zapitamo u kom nas to pravcu vodi i da li većinska Srbija mora da uzme stvar u svoje ruke. Poruka većinske Srbije je da niko ne može biti jači od države i da ne smemo dozvoliti ono što strani faktor želi da sprovede u Srbiji - obojenu revoluciju i državu koja nije samostalna i nezavisna, već sprovodi odluke Zapada: uvodi sankcije Rusije, priznaje Kosovo... - kaže Bjegović i dodaje:

