"Krv na ulicama – blokaderski ekstremisti prešli crvenu liniju. Sinoć i danas svedoci smo najbrutalnijeg napada na Srbiju u poslednjih deset godina. Ono što gledamo nisu protesti – ovo su orkestrirani pokušaji izazivanja građanskog sukoba, vođeni od strane političkih očajnika i njihovih nalogodavaca iz inostranstva. Baklje, dimne bombe, motke, palice, razbijanje stranačkih prostorija, planovi upada u Generalštab – i, što je najopasnije, napadi na policiju. Krv je pala na ulicama naših gradova. Crvena linija je pređena", naveo je u saopštenju ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević.

- Ovo je trenutak kada svi moramo jasno reći: nasiljem se vlast ne menja, nasiljem se država ne gradi. Nasiljem se Srbija ruši. I baš zato – Srbija neće pasti. Građani vide razliku: s jedne strane, ekstremisti koji pale, lome i prete; s druge strane, država koja radi, gradi i štiti. Oni pokušavaju da upale varnicu koja bi zapalila čitavu zemlju. Umesto političkog programa, doneli su motke i kamenice. Umesto dijaloga, doneli su mržnju i krv. Oni danas govore da "Srbija gori" i raduju se tome – a ja im poručujem: Srbija neće goreti. Srbija će živeti, raditi i ići napred - naveo je Milićević u saopštenju.

- Očekujem od svih tužilaštava, od osnovnih do najviših, da reaguju brzo, odlučno i bez izuzetaka. Da procesuiraju svakog ko je napao policiju, povredio građane, uništavao imovinu ili pozivao na nasilje. Napad na policajca je napad na državu. A napad na državu neće ostati bez odgovora. Pravda mora biti brza, vidljiva i jednaka za sve! Pozivam sve građane da ostanu mirni i dostojanstveni, da ne nasedaju na provokacije onih koji žele bratoubilačke sukobe. Država će zaštititi svakog poštenog čoveka, svaku porodicu i svaku instituciju.I zapamtite: Srbija je jača od baklji, jača od dimnih bombi, jača od motki i laži. Srbija ide napred – i niko, baš niko – neće je zaustaviti” – izjavio je ministar Milićević.