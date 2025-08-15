Slušaj vest

Na demoliranim prostorijama Srpske napredne stranke, oštećenim tokom nasilnih protesta, osvanuo je grafit sa brojem "1312". Ova oznaka predstavlja šifru za englesku skraćenicu "ACAB" – "All Cops Are Bastards", što u prevodu znači "Svi policajci su kopilad".

Broj 1312 nastaje zamenom svakog slova rednim brojem u engleskoj abecedi: A(1), C(3), A(1), B(2).

Ovaj simbol koristi se širom sveta u krugovima radikalnih anarhističkih grupa, pojedinih navijačkih podgrupa i kriminalnih organizacija, često u kontekstu protesta ili nasilja usmerenog prema državnim institucijama.

Istorijski, natpis "ACAB" prvi put je dokumentovan u Engleskoj tridesetih godina 20. veka, a tokom decenija postao je prepoznatljiv znak urbanih subkultura, od pank pokreta do huliganskih grupa.

Građani ispred demoliranih prostorija SNS

U savremenom kontekstu, koristi se kao izraz antipolicijskih stavova, ali i kao opšti simbol protivljenja sistemu i zakonima.

Policija i bezbednosne službe upozoravaju da ovaj znak, iako za neke predstavlja „politički otpor“, u praksi često prati dela sa elementima nasilja, oštećenja imovine ili organizovanih nereda.

Na nasilnim protestima sinoć su povređena 42 policijska služebinika, od kojih 26 u Beogradu, sedam u Valjevu i devet u Pančevu, a uhapšeno je najmanje 37 osoba. Među uhapšenima je i jedan državljanin Hrvatske, koji je juče i došao iz te države u Srbiju, a učestvovao je u napadu na srpsku Žandarmeriju.