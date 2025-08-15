Slušaj vest

Od taksativno navedenih zahteva studenata blokadera koje su iznosili jesenas i zimus pod maskom mirnih studentskih protesta, spale su sve oblande, te se ukazao pravi cilj - golo nasilje.

Potpuno divljaštvo, gađanje flašama, tuča palicama, motkama, uništavanje tuđe imovine, ne samo lične nego i one koja pripada svim građanima Srbije, napadi na policiju, očigledno su ključne tačke programa koji mogu da ponude narodu ove zemlje uz strah, neizvesnost i ukinutu slobodu kretanja svima koji se usude da drugačije misle.

Kako bi izgledala država kada bi oni preuzeli vlast, misao je nad kojom svako od građana lako može da se zamisli, posebno uz strašne i sramne slike blokaderskog nasilja koje su iz Srbije dve večeri zaredom poslate u svet.

Najnoviji izliv divljaštva i nasilja započeo je preksinoć u Novom Sadu, a grupa blokadera pokušala je da zapali stranačke prostorije SNS u kojima je bilo ljudi - bacajući pirotehnička sredstva, razbijajući stakla na prozorima, gađajući ljude kamenicama, flašama, cigalama... Te noći, povređena su 64 građanina, sedam pripadnika vojske od čega četvoro teže. Povređeno je i 27 policijaca.

Sve što je započeto preksinoć...

...nastavljeno je i sinoć u Novom Sadu sa još žešćim nasiljem blokadera.

Tada je grupa od 200 maskiranih blokadera potpuno uništila i demolirala stranačke prostorije SNS u Bulevaru oslobođenja.

Stakla su lomili stolicama, merdevinama, ventilatorima i raznim drugim predmetima.

Blokaderi nasilnici su kod Generalštaba, u Ulici kneza Miloša napali pripadnike Žandarmerije, koja je bila između demonstranata i pristalica SNS okupljenih ispred prostorija te stranke. Oni su Žandarmeriju gađali kamenicama i flašama i sve vreme bacali pirotehnčka sredstva. Pripadnici Žandarmerije potisnuli su blokadere ka Slaviji, a drugu grupu niz Nemanjinu ulicu.

Nakon toga su blokaderi pokušali da razbiju i prozore na zgradi Vlade, a kasnije su se prebacili na Slaviju, palili kontejnere, razbijali kamenice i nastavili da gađaju pripadnike reda. Bacali su i cigle o asfalt a policiju gađali staklenim flašama. Povređeno je više pripadnika Žandarmerije.

Blokaderi su golo nasilje pokazali i u Novom Beogradu kod Starog Mekratora gde su napali policiju i prostorije SNS.

Policiju su gađali kamenicama i letvama, a policija je bila prinuđena da reaguje i bacila suzavac, nakon čega su se razišli a potom prevrnuli i nekoliko kontejnera.