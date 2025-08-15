Slušaj vest

Portal Nova.rs objavio je vest i snimak na kojem navodno policajac u Valjevu tokom aktuelnih protesta i nasilja blokadera tuče mladića na asfaltu, uz pitanje: "Jesi ti opozicionar?". Ali - a da li to nekog uopšte i čudi - sve je laž!

Snimak nije iz 2025, niti ima veze s protestima. Reč je o starom snimku iz 2020. godine, iz doba korone i tadašnjih nasilnih protesta huligana.

Čak su i sami to priznali i demantovali na sestrinskoj televiziji N1.

Voditelj jasno i glasno kaže da je posle nekoliko provera (ali prvo su pustili pa tek onda proveravali) ipak utvrđeno da snimak nije iz Valjeva 2025. već je to snimak koji je nastao tokom kovid protesta 2020. godine

Poslušajte i sami demanti: 

Ali uprkos tome, lažna vest i dalje stoji na portalu, bez ikakvog objašnjenja!

Znači, svesno šire dezinformacije. Svesno lažu. Svesno podižu tenzije.

nova snimak vest 2.jpg
Lažna vest i dalje stoji na Šolakovom portalu Nova Foto: Nova printscreen

Dakle nema izvinjenja i povlačenje teksta. nema odgovornosti. Oni je uostalom traže za sve druge, samo za sebe ne. Za njih, kao ni za blokadere zakoni ne važe. Za njih nema posledica.

Ne propustitePolitika"GRAĐANI STOJE MIRNO, OSIM ŠTO VEĆ POLA SATA RAZBIJAJU PROSTORIJE SNS" Ovako N1 i Nova zamišljaju profesionalno novinarstvo: Novinarka brani nasilje blokadera
sANJA n1.jpg

Ali za sve ostale, za državu Srbiju itekako ima.

Jer posledice njihove manipulacije i dizanja tenzija (nemoj da je neko spustio tenzije, jel da) gledamo svakog dana.

Dok oni hladno, sračunato i bez trunke profesionalne etike šire paniku i mržnju prema državi i policiji - Srbija gori!.

A odgovornosti će sigurno biti.

Ne propustitePolitikaPALE SU SVE MASKE, SADA CELA SRBIJA JASNO VIDI KO SU STVARNO BLOKADERI! Pitanje je samo - ne da li će, već GDE ĆE UDARITI VEČERAS i uništavati sve pred sobom
3213132.jpg
Politika"ŠTA JE OVDE GRAĐANSKI ZA N1?" Stamenkovski: Odgovorni ljudi se distancirali od divljačkog nasilja blokadera, ostali su samo ekstremisti koji žele građanski rat
Screenshot 2025-07-17 114109.jpg
BeogradRUŠILI, UNIŠTAVALI, PALILI Tužne slike iz Beograda: Evo kakav su rusvaj blokaderi ostavili za sobom posle divljanja (FOTO)
Screenshot 2025-08-15 131709.png
Politika"DANAS NOVI SAD I SNS, A SUTRA ČITAVA DRŽAVA" Maja Gojković iz uništenih stranačkih prostorija poručila: Ovo je politićki program huligana i bandi
Screenshot 2025-08-15 132142.png