Portal Nova.rs objavio je vest i snimak na kojem navodno policajac u Valjevu tokom aktuelnih protesta i nasilja blokadera tuče mladića na asfaltu, uz pitanje: "Jesi ti opozicionar?". Ali - a da li to nekog uopšte i čudi - sve je laž!

Snimak nije iz 2025, niti ima veze s protestima. Reč je o starom snimku iz 2020. godine, iz doba korone i tadašnjih nasilnih protesta huligana.

Čak su i sami to priznali i demantovali na sestrinskoj televiziji N1.

Voditelj jasno i glasno kaže da je posle nekoliko provera (ali prvo su pustili pa tek onda proveravali) ipak utvrđeno da snimak nije iz Valjeva 2025. već je to snimak koji je nastao tokom kovid protesta 2020. godine

Poslušajte i sami demanti:

Ali uprkos tome, lažna vest i dalje stoji na portalu, bez ikakvog objašnjenja!

Znači, svesno šire dezinformacije. Svesno lažu. Svesno podižu tenzije.

Lažna vest i dalje stoji na Šolakovom portalu Nova Foto: Nova printscreen

Dakle nema izvinjenja i povlačenje teksta. nema odgovornosti. Oni je uostalom traže za sve druge, samo za sebe ne. Za njih, kao ni za blokadere zakoni ne važe. Za njih nema posledica.

Ali za sve ostale, za državu Srbiju itekako ima.

Jer posledice njihove manipulacije i dizanja tenzija (nemoj da je neko spustio tenzije, jel da) gledamo svakog dana.

Dok oni hladno, sračunato i bez trunke profesionalne etike šire paniku i mržnju prema državi i policiji - Srbija gori!.