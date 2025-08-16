Slušaj vest

Treću noć zaredom obeležili su neredi na ulicama u nekoliko gradova Srbije. Blokaderi su ponovo palili i uništavali sve što im se našlo na putu. Gađali su i policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i staklenim klikerima, dok je policija za sve to vreme stajala mirno i trpela nasilje. Jezivo nasilje se nastavlja, a blokaderi na odustaju od napada na sve koji drugačije misle.

Odlučili da spale Beograd

Blokaderi su sinoć, kao i prethodnih noći, isprevrtali kontejnere po Ulici kneza Miloša, a potom počeli da zasipaju policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i flašama, kamenicama...

1/12 Vidi galeriju Blokaderi u Beogradu Foto: Damir Derviašagić

Nešto pre ponoći došlo je do incidenta u Beogradskoj ulici odakle su blokaderi potisnuti ka Pravnom fakultetu gde su zapalili baklje, bacali petarde i topovske udare.

Policija je došla u Beogradsku ulicu da ih rastera, a potisnula ih je prvo ka Pravnom fakultetu. Blokaderi su potom počeli da gađaju policiju kamenicama, a nisu dozvolili ni vatrogascima da ugase kontejnere koje su prethodne zapalili.

Neredi i u Novom Sadu

Blokaderi su sinoć još jednom pokazali pravo lice i da im je nasilje jedini manir! Nerede su pravili i u Novom Sadu, gde je jedna grupa blokadera napala i ekipu Informera.

Foto: ustupljene fotgorafije

Informer je sinoć javio da su napadnuti reporter Vladimir Savić i snimatelj Petar. Oni su napadnuti ispred Gradske kuće — Petar je teže povređen, zadobio je povrede oka i glave. Snimatelj je nakon toga primljen Urgentni centar sa povredama glave i noge, dok je reporter udaren u leđa.

1/7 Vidi galeriju Napadnuta ekipa Informera Foto: Printscreen Informer TV

Podsetimo, blokaderi su prethodne noći demolirali prostorije SNS u Novom Sadu.

"Sve im se svelo na motke"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je bio gost dnevnika na RTS gde je, između ostalog, komentarisao i nasilje blokadera na ulicama.

- Ne mogu da budem neko ko će biti zadovoljan, to utiče na život svih građana naše zemlje, ekonomija i dalje raste, ali manjom brzinom. Imamo mnogo problema u domaćem PDV, u broju turista, upravo zbog neodgovornog ponašanja dela političke elite i nemira koje neko prouzrokuje. To je najvećim delom izazvano spolja. Sve su to trikovi koji su viđeni u različitim političkim obojenim revolucijama. Nisu to neke novine i drugačije stvari, pa je sad neko izmislio da mora svakog dana da govori o policijskoj brutalnosti.

- U našoj zemlji postoje ljudi koji žele da dođu na vlast, ali ne žele izborima. Od početka su govorili da neće izbore, a onda kada smo im nudili nisu hteli, a kada su shvatili da moramo da rešavamo stvari, onda su tražili nešto što znaju da neko ne može da im ispuni da bi neredima došli na vlast.

- Doživeli smo da neko ko priča o profesionalizmu, novinar N1, kaže ovde je sve mirno. Razbijaju prostorije, ali sve je mirno i u redu. E to je slika obojene revolucije u kojoj mora da se širi mržnja prema nekome. Sve su uništavali pred sobom. Ceo program se sveo na motke, šipke, kamenice, uništavanje. Za to vreme mi gradimo dva nova mosta, Klinički centar Vojvodine i mnoge druge stvari- rekao je sinoć predsednik.

"Došli sa namerom da povrede policajce"

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se sinoć nakon blokaderskog nasilja u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji.

- Ponovo je došlo do narušavanja javnog reda i mira. Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom da povrede policajce - rekao je Dačić.

Kako je rekao, sinoć je 38 lica uhapšeno, a šest policajaca je povređeno.