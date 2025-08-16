Slušaj vest

Blokaderi, koji već četiri noći zaredom divljaju po gradovima širom Srbije i brutalno napadaju policiju koja samo pokušava da zaštiti ostale građane i očuva javni red i mir, planiraju da pripadnike organa bezbednosti zasipaju sonom kiselinom.

Naime, na mreži Iks je osvanuo jeziv predlog korisnika naloga BezStraga, koji je napomenuo da bi sona kiselina bila povoljno sredstvo da se "rastera žandarmerija", a uz to je, kako je navedeno, jeftina.

- Važno! Dragi, građani, čišćenje go*ana i kamenca koje je godinama ukorenjeno olakšaće nam sona kiselina. U dodiru sa kožom izaziva opekotine, a još veće ukoliko se prospe po radnoj uniformi ili po našim ljubimcima kerovima. Cena 139 dinara, do pobede - piše u skandaloznoj objavi na mreži Iks.

Podsetimo, juče je objavljen jeziv plan blokadera u kom se taksativno razrađuje na koji bi način pripadnici organa bezbednosti najlakše mogli da budu onesposobljeni. U tom planu se spominje prosipanje klikera ispred žandarmerije, kao i gađanje policajaca tim predmetima, što su ekstremisti sinoć i koristili protiv njih u Beogradu.

Takođe, savetuje se korišćenje farbe kojom bi se prekrili štitovi i viziri policajaca, ali i bacanje pokvarenih jaja na njih kako bi ih "zaustavio nesnosan smrad". Blokaderi su komentarisali i na koji se način najlakše može boriti sa suzavcem.