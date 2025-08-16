Slušaj vest

Na sinoćnom nasilnom protestu blokadera ispred Generalštaba došlo je do direktnog razgovora između komandanta policijske brigade Radoslava Repca i odbornika Zeleno-levog fronta (ZLF) Zdravka Jankovića.

Janković, koji je sa grupom blokadera prethodno protestovao na Novom Beogradu, a onda došao u Kneza Miloša, zahtevao je da se policija, koja je napravila kordon kako bi očuvala javni red i mir, skloni i omogući dvema grupama blokadera da se spoje.

Međutim, Repac, kako se može videti na snimku koji se proširio na mrežama, odbio je taj zahtev, navodeći da blokaderi koji su došli sa Novog Beograda nisu ljudi koji su došli u miru, te da osim što skup nije prijavljen, u rukama imaju metalne štangle, palice i razna sredstva sa kojima mogu da povrede policijske službenike.

- Ja komandujem jedinicom koja je iza mene. Upozoravam vas na zakonske odredbe Zakona o okupljanju građana. Vi ste trenutno prekršili taj zakon i vodite organizovanu grupu učesnika neprijavljenog javnog okupljanja koji su u pokretu. Iza vas imate grupu koja je naoružana. Naoružani su metalnim štanglama, gađali su nas malopre praćkama i raznim predmetima. Lica su sakrila identitet, imaju kod sebe štitove, palice i razna sredstva sa kojima mogu da povrede policijske službenike. Takođe, upozoravam vas i izdajem jasno naređenje da napustite ovu poziciju ili da se pomerite na bezbedno odstojanje dole da nemate sukob i kontakt sa policijom. Policija će na ovoj poziciji održati stabilan javni red i mir. Ako bude napada na policijske službenike i na druge građane koji se ovde nalaze, mi ćemo reagovati u skladu sa zakonom - kazao je Repac Jankoviću.

Janković je potom Repca upitao "da li im garantuje bezbednost od građana koji dolaze sa druge strane i nalaze se u prostorijama Srpske napredne stranke", a iako je dobio jasan odgovor insistirao je da se policajci pomere!

- Ja sam vama rekao u kakvom ste vi trenutno prekršaju Zakona o okupljanju građana i da mi ne možemo da vam dozvolimo, jer na taj način, vašim daljim kretanjem izazvaćete sukobe i gde može biti povređenih i građana i policijskih službenika - još jednom je napomenuo Repac i Jankovića zamolio i da licima koja su se nalazila iza njega prenese "da poskidaju ono što imaju na sebi i da odbace predmete".

- Ja ću vas kao čovek zamoliti da ovo što sam preneo vama prenesete i ovim momcima iza i da večeras i sve dane ispred nas izbegnemo prolivanje bilo čije krvi i dosta nam je povređenih i građana i policajaca - dodao je.

Repac je odgovorio da on nije političar, već da je njegov zadatak da obezbedi javni red i mir, te da komanduje jedinicama u skladu sa naređenjima Ministarstva unutrašnjih poslova. Naglasio je da svako ko ima primedbe na policijske postupke može da se obrati nadležnim institucijama.

- Ovde sam da štitim svakog građanina, da štitim grad, da štitim državu - rekao je komandant brigade.

Na kraju razgovora Repac je pozvao sve da se pomere na bezbedno, jer su bačena pirotehnička sredstva, kako je rekao, prema njima.