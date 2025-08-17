Slušaj vest

- Najviše incidenata, odnosno narušavanja javnog reda i mira, bilo je u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu. U Valjevu su demolirane i zapaljene prostorije Srpske napredne stranke. Srećom, unutra nije bilo nikoga, imajući u vidu da je požar zahvatio te prostorije, možda bi bilo i životno ugroženih. Isto tako, treba da napomenemo da je to i stambeno-poslovni objekat u kojem žive ljudi. Takođe su demolirane i

prostorije gradske uprave, suda i tužilaštva. To je nešto što će državni organi morati da renoviraju u narednim danima, izjavio je potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

On je kazao da su sinoć napadnute i prostorije drugih političkih stranaka - Srpske radikalne stranke, Socijalističke partije Srbije i Pokreta socijalista i dodao da je i sinoć, kao i prethodnih dana, došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira i brutalnog napada na policiju u kojima je, prema trenutnim informacijama, povređen jedan pripadnik Žandarmerije, te još jednom pozvao na mir, poštovanje zakona i javnog reda i mira.

"4.000 ih bilo u Valjevu, a pozvali celu Srbiju"

Dačić je saopštio i da je pored napada na policiju, sinoć došlo i do demoliranja i paljenja objekata različitih političkih stranaka ali i državnih organa.

- Večeras je u Valjevu, po policijskim procenama, bilo oko 4.000 ljudi, s tim što je za to bio upućen poziv za celu Srbiju. Skupili su se iz cele Srbije, podsetiću da su gotovo svi opozicioni predstavnici bili tu, od Save Manojlovića do Srđana Milivojevića, Dragana Bjelogrlića i ostalih, a podsetiću da u danima kada su bili protesti u Valjevu, gde su učestvovali sami Valjevci, da je taj broj bio i veći od 5.000.

Strašne scene iz Valjeva

"U Beogradu bilo 1.300, ali izuzetno agresivnih, u Novom Sadu tek 500 "

Policija je intervenisala i uspostavila javni red i mir i u Novom Sadu i u Beogradu i u Valjevu. Što se tiče Beograda, bilo je prisutno oko 1.300 ljudi, ali su bili izuzetno agresivni, čak su gađali i policiju flašama sa zapaljivom tečnošću, puškama za pejntbol i drugim predmetima. U Novom Sadu bilo je prisutno oko 500 ljudi“, naveo je Dačić.

"Uhapšeno 18, ko je kršio zakon, odgovaraće"

Ministar je istakao da je do sada uhapšeno 18 izgednika, ali da će taj broj sigurno biti veći. „Neće se tolerisati, kao što sam rekao, kršenje zakona, napadi na policiju, napadi na državne organe,državne objekte, na imovinu drugih političkih stranaka i na bezbednost ljudi. I sinoć je bilo napada na ekipu televizije Informer u Valjevu. Svima treba da bude jasno da se neće tolerisati nasilje, identifikacije koje se vrši na osnovu snimaka biće rađena i u narednim danima, ako treba i u narednih deset dana. Dakle, svi koji su kršili zakon biće sankcionisani, biće podnete odgovarajuće krivične ili prekršajne prijave“, naglasio je Dačić.

Dačić je još jednom pozvao na mir, na poštovanje zakona i javnog reda i mira i ponovio da nijedan od ovih skupova nije prijavljen u skladu sa zakonom, kao i da će svaki napad na policiju ili drastično narušavanje javnog reda i mira biti sankcionisani.

Govoreći o manipulacijama i netačnim informacijama koje su se pojavile na pojedinim društvenim mrežama, a koje su pojedini mediji preneli, ministar Dačić je istakao da će svi koji su širili lažne vesti biti procesuirani.

„Danas je bilo i manipulacija i lažnih vesti na društvenim mrežama, a neki mediji su preneli to, ne bih da ulazim u detalje, ali i mi sami smo tim povodom proveravali da li je to istina. Radilo se o tome da je mladić koji jer navodno pretučen u Valjevu, preminuo. Niti postoji ime i prezime, niti postoji bilo kakva potvrda takve informacije. Tražili smo zvanične informacije o tome, potvrdilo se da je u pitanju laž. Zahtevamo da se takve laži spreče. Svi oni koji su širili te lažne vesti će biti uhapšeni i predati na dalje postupanje tužilaštvu“, rekao je Dačić.

Šta se noćas dešavalo u Valjevu i Beogradu

Blokaderi su sinoć u Valjevu razbili i zapalili kafić samo zato što misle da je vlasnik tog lokala na bilo koji način povezan sa Srpskom naprednom strankom. Demolirali su prostorije SNS i zgradu opštine.

Kako se može videti na snimcima, blokaderi ruše i uništavaju sve pred sobom.

Šolakovi mediji su potvrdili da građani koji učestvuju u protestima koriste pirotehniku - Iskoristili su kamenice i letve. Plamen se rasplamsao u sedištu SNS, dim kulja - rekao je reporter Šolakove televizije.

Blokaderi su zapalili i prostorije Srpske napredne stranke u Valjevu. Na ovom protestu blokadera među glavnim kolovođama nalazio se i bivši košarkaš Vladimir Štimac. Takođe, sa blokaderima šeta i glumac Dragan Bjelogrlić.

Bezumlje i na ulicama Beograda

Blokaderi su bacali topovske udare na policiju na Novom Beogradu, a napadnute su i prostorije Srpska radikalne stranke (SRS) u Zemunu.

Najnovije u seriji nasilja u Novom Sadu

Blokaderi nasilnici napali su noćas ekipu Informera u Novom Sadu i još jednom pokazali pravo lice a to je da im je nasilje jedini manir.

Napadnuti su reporter Vladimir Savić i snimatelj Petar. Oni su napadnuti ispred Gradske kuće — Petar je teže povređen, zadobio je povrede oka i glave. Snimatelj je nakon toga primljen Urgentni centar sa povredama glave i noge, dok je reporter udaren u leđa.

4 večeri haosa: Šta se dešavalo na ulicama po Srbiji protekla četiri dana

Kako smo ranije pisali, u gradovima širom naše zemlje blokaderi su i prethodnih večeri napadali policiju motkama, kamenicama, pirotehničkim sredstvima, demolirali prostorije Srpske napredne stranke, palili kontejnere...

Sve je počelo u Vrbasu i Bačkoj Palanci, ali i na nekoliko izolovanih lokacija u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Neredi su eskalirali u sredu uveče, a najkritičnije je bilo u Novom Sadu, gde su blokaderi u napadu na prostorije SNS u Bulevaru oslobođenja, pokušavajući da se probiju do pristalica ove stranke, koristili kamenje, motke i šipke.

Situacija je došla do te mere da su prostorije SNS bile zapaljene tokom noći, a policija je intervenisala kako bi smirila sukobe.

U četvrtak su najstravičnije scene zabeležene u Valjevu, gde su blokaderi bili naoružani motkama, a kamenice su letele na sve strane.

Kako je izjavio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, na protestima u četvrtak policija je masovno i brutalno napadnuta širom Srbije, povređeno je 75 policijskih službenika, oštećeno nekoliko vozila i uništeno više od 70 komada zaštitne opreme.

U petak, blokaderi su ponovo palili i uništavali sve što im se našlo na putu. Gađali su policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima, prosipali staklene klikere, dok su pripadnici MUP za sve to vreme stajali mirno. Kao i prethodnih noći, isprevrtali su kontejnere po Ulici kneza Miloša, a potom krenuli u napad na policiju. Dačić je na konferenciji za novinare posle ponoći rekao da je sinoć uhapšeno 38 lica. Istakao je da je policija uspostavila javni red i mir koji je bio narušen napadom na policiju u ulici Kneza Miloša i da je razbila grupe demonstranata. Navodeći da je u protekla četiri dana bilo 127 povređenih policajaca, Dačić je istakao da to pokazuje da su tvrdnje o navodnoj policijskoj brutalnosti laž.