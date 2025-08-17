Slušaj vest

Zvanična poseta austrijskog kancelara Kristijana Štokera Srbiji realizovana je u izuzetno konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi, sa fokusom na jačanju bilateralne saradnje i partnerstva, uz veoma sadržajne i srdačne razgovore sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kao i susrete sa drugim visokim srpskim zvaničnicima, premijerom Đurom Macutom, potpredsednicom Vlade i ministarkom privrede Adrijanom Mesarović, potpredsednikom Vlade i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem, ocenio je ambasador Srbije u Austriji Marko Blagojević.

- Austrija je među najvažnijim ekonomskim partnerima Srbije i jedan od ključnih glasova u okviru EU kada je reč o podršci našem evropskom putu. Uz bogatu istoriju međusobnih veza i saradnju u različitim segmentima, susreti na najvišem nivou osnova su za dalje produbljivanje naših odnosa — ne samo kao političke potrebe, već i kao strateškog izbora zasnovanog na poverenju i uvažavanju obostranih interesa, na dobrobit naših građana - naveo je on u autorskom tekstu za "Politiku".

Istakao je da kao neko ko je prisustvovao svim sastancima tokom posete, zajedno sa austrijskim ambasadorom u Beogradu Kristijanom Ebnerom, može da potvrdi da je ona protekla veoma dobro, uz pozitivne poruke i u srdačnom tonu, sa obostranom željom da se realizuju i novi konkretni oblici saradnje u periodu pred nama.

O tome, kaže, svedoči i potpisana Zajednička deklaracija o produbljivanju ekonomskih odnosa, koji predstavljaju temelj naših sveukupnih bilateralnih veza.

Dodao je da se radi o veoma afirmativnom i sadržajnom dokumentu koji je osnova za dalje poslove i nove oblasti, iniciranje dodatnih kontakata naših privrednih zajednica i investitora te da se opredeljenost i izražena namera u ovom smislu tumači isključivo na pozitivan način i daće zamajac našim sveukupnim odnosima.

Prema njegovim rečima, dodatni podstrek odnosima dve zemlje i veoma afirmativna poruka koja je poslata tiče se učešća Austrije na EXPO 2027 u Beogradu, velikom interesu austrijskih firmi da se predstave i budu deo Specijalizovane izložbe, kako naglašavaju – prve koja se organizuje u ovom delu Evrope.

- Činjenica da je kancelar želeo da predsedniku Vučiću lično uruči pismo potvrde, dodatno svedoči o velikom značaju koji Austrija pridaje u ovom kontekstu - naglasio je on.

Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Ocenio je da su tendenciozne postavke i izmišljene teorije o neuobičajenosti posete i negativnim porukama plod samo nedobronamernih pojedinaca koji žele da dežavuišu javnost, kako se ne bi videla inače veoma dobra saradnja dve zemlje, kako bilateralno, tako i na nivou EU.

Austrija, ističe on, pruža iskrenu i doslednu podršku evropskim integracijama Srbije, što je u više navrata jasno istaknuto i tokom same posete.

Takođe, austrijski mediji u okviru izveštavanja navode da je pored potvrde učešća na EXPO 2027, kancelar Štoker predsedniku Vučiću obećao doslednu podršku perspektivi članstva Srbije i otvaranju Klastera 3 u pregovorima o pristupanju EU. Vladavina prava istaknuta je u kontekstu evropskih integracija, kriterijuma procesa pristupanja i jedne od ključnih vrednosti EU, koju i same države članice kao oblast kontinuirano unapređuju.

- Činjenica da je u aprilu realizovana poseta MEIP, a samo tri i po meseca kasnije i poseta kancelara, dogovorena prilikom susreta sa predsednikom Vučićem na samitu EPZ, svedoči upravo o velikom značaju koji Austrija pridaje odnosima sa Srbijom. Sasvim sigurno je u političkim krugovima bilo i onih koji su smatrali da kancelar ne treba da ide u posetu Srbiji, ali navedeno nije bilo relevantno, s obzirom da oni suštinski ne odlučuju, već spadaju u aktere sa minornom političkom podrškom u Austriji - piše Blagojević.

Ističe i da su kontinuirane i učestale posete dve strane i na nivou ministara zaduženih za različite oblasti.

Samo u proteklih godinu i po dana u poseti Srbiji su bili tadašnja ministarka pravde Alma Zadić, ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner i MEIP B. Majnl-Rajzinger, dok su sa naše strane realizovane dve posete potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, poseta tadašnje ministarke za evropske integracije Tanje Miščević ministarki Karoline Edštadler, nakon toga dve posete ministra Nemanje Starovića na poziv ministarke Klaudije Plakolm, posete ministarke Tatjane Macure i ministra Đorđa Milićevića, kao i učešće ministra spoljnih poslova Marka Đurića na sastanku “Prijatelji Zapadnog Balkana”.

Ukazuje da su realizovani i brojni susreti na ekspertskom nivou, a da su u narednom periodu planirane i druge važne posete, pre svega na temeljima nedavnih razgovora u Beogradu na najvišem nivou.

- Navedeno svedoči da poseta saveznog kancelara Štokera zaista predstavlja krunu dosadašnje saradnje i želje obe strane da se ona produbi, posebno u ekonomskom domenu. Brojne austrijske kompanije su godinama ovde prisutne i veoma zadovoljne svojim poslovanjem, a obim investicija u Srbiji veći je nego ukupne investicije Austrije u svim drugim državama regiona zajedno. Kao što je savezni kancelar naglasio za austrijske medije, u Srbiji posluje 800 austrijskih firmi, koje zapošljavaju 25.000 ljudi, a jaku i neraskidivu sponu predstavlja i brojna srpska dijaspora u Austriji - istakao je on.

Dodao je da je takođe, od strane kancelara u razgovorima naglašena i veoma dobra saradnja na planu migracija i kontrole granica, odnosno konkretan doprinos Srbije koji je uticao na smanjenje migratornog pritiska na Austriju, kao deo sveukupnih napora da se zaštite granice EU.

Kancelar je, navodi on, istakao i važnost nastavka saradnje u ovom domenu, pored redovne razmene informacija u okviru napora na suzbijanju organizovanig kriminala i borbe protiv terorizma, što svedoči da je Srbija pouzdan i nezamenjiv partner i na širem bezbednosnom planu.

Posebnu težinu ovoj poseti daje i činjenica da je kancelar Štoker pre dolaska u region prethodno posetio samo ključne evropske prestonice - Berlin, Pariz i Rim, na taj način uvrstivši i Srbiju među prioritetne zemlje, ocenio je ambasador Blagojević.