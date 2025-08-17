Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je razgovor američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina od presudnog značaja za čovečanstvo, Evropu, ali i od izuzetnog značaja za Srbiju, jer ukoliko dođe do mira, tenzije koje postoje će se smanjiti ili nestati i pomoći će nam da uspostavimo ekonomsku saradnju sa te dve zemlje i drugim zemljama i da se posvetimo rešavanju drugih pitanja.

- Uspostavljanje mira je najviši interes svih ljudi na planeti i posebno smatramo da je od interesa za Republiku Srbiju. Od ogromnog interesa za našu zemlju zato što deo tenzije, deo pritisaka koji postoje su usmereni i upereni protiv Srbije, protiv našeg naroda, protiv naših građana. Ukoliko dođe do uspostavljanja mira ili će biti manji, ili nižeg intenziteta ili će potpuno nestati, pomoći će nam da uspostavimo ekonomsku saradnju sa te dve zemlje i drugim zemljama i da se posvetimo rešavanju drugih pitanja - rekao je Vučić u obraćanju naciji.

Ne propustitePolitikaKOME SMETA DOMINACIJA SRBIJE U MEĐUNARODNOJ ARENI: Dok Vučić razgovara s najuticajnijim liderima sveta opozicija blokira, duri se i napada svetske zvaničnike
av.jpg
Politika"SADRŽAJNI I SRDAČNI RAZGOVORI SA VUČIĆEM" Ambasador Srbije u Austriji: Poseta Štokera Beogradu protekla u prijateljskoj atmosferi
Aleksandar Vučić na sastanku sa saveznim kancelarom Republike Austije Kristijanom Stokerom Boba Nikolić (2).jpeg

On je najavio da će za sedam do 10 dana biti predstavljene mere, odnosno suština programa zahvaljujući kome će biti povećana kupovna moć građana.

- Tome smo posvećeni i bavimo se time i bavimo se za uspostavljanje novih planova i da građani bolje dočekaju zimu. Njihove plate i penzije će rasti i doibće pravi značaj ako pod kontrolom budemo držali cene - rekao je predsednik Srbije.

Dodao je i da će mere podrazumevati niže kamatne stope za kredite i druga pozajmljivanja novca.

- Tu je i borba da izvršitelji nemaju pravo da ljudima oduzimaju stan i mesto osnovnog životnog prostora, gde izvršitelji ne bi imali pravo da im oduzimaju stan ili kuću. To smatram jednom od tačaka prioriteta svog rada u narednom periodu - rekao je Vučić.

Ne propustitePolitika"NISTE USPELI NIŠTA DA URADITE" Vučić poručio: Nekima će sramota na obrazu da ostane doveka!
profimedia-0902260661.jpg
PolitikaVUČIĆ DETALJNO O SMANJIVANJU CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA: Predsednik objavio video poruku na Instagramu! Sve što radimo, radimo ZA VAS (VIDEO)
vucic44.jpg
PolitikaSRBIN SVOJU SLOBODU LJUBI I VOLI JE VIŠE OD SVEGA: Snažna poruka predsednika Vučića
profimedia-0902260652.jpg
PolitikaVUČIĆ O SUSRETU TRAMPA I PUTINA: Veoma važan za nas, ne samo za ekonomiju nego i za politiku! Svaka vrsta nepostojanja dogovora pravila bi problem svima u svetu
Screenshot 2025-08-15 193527.png