Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je razgovor američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina od presudnog značaja za čovečanstvo, Evropu, ali i od izuzetnog značaja za Srbiju, jer ukoliko dođe do mira, tenzije koje postoje će se smanjiti ili nestati i pomoći će nam da uspostavimo ekonomsku saradnju sa te dve zemlje i drugim zemljama i da se posvetimo rešavanju drugih pitanja.

- Uspostavljanje mira je najviši interes svih ljudi na planeti i posebno smatramo da je od interesa za Republiku Srbiju. Od ogromnog interesa za našu zemlju zato što deo tenzije, deo pritisaka koji postoje su usmereni i upereni protiv Srbije, protiv našeg naroda, protiv naših građana. Ukoliko dođe do uspostavljanja mira ili će biti manji, ili nižeg intenziteta ili će potpuno nestati, pomoći će nam da uspostavimo ekonomsku saradnju sa te dve zemlje i drugim zemljama i da se posvetimo rešavanju drugih pitanja - rekao je Vučić u obraćanju naciji.

On je najavio da će za sedam do 10 dana biti predstavljene mere, odnosno suština programa zahvaljujući kome će biti povećana kupovna moć građana.

- Tome smo posvećeni i bavimo se time i bavimo se za uspostavljanje novih planova i da građani bolje dočekaju zimu. Njihove plate i penzije će rasti i doibće pravi značaj ako pod kontrolom budemo držali cene - rekao je predsednik Srbije.

Dodao je i da će mere podrazumevati niže kamatne stope za kredite i druga pozajmljivanja novca.