Slušaj vest

Marko Đurić, potpredsednik Glavnog odbora SNS i ministar inostranih poslova, reagovao je na izjave šefa delegacije Socijaldemokratske partije Austrije u Evropskom parlamentu Andreasa Šidera, koji je izjavio da "očekuje od Evropske komisije da reaguje na dešavanja u Srbiji", te da predsednik Srbije Aleksandar Vučić "umesto da preuzme odgovornost, odgovara nasiljem".

- Sa iskrenim zaprepašćenjem primećujem da pojedini strani političari, uključujući i austrijskog poslanika Andreasa Šidera, nastoje da predstave iskrivljenu sliku događaja u Srbiji, ignorišući nedopustivo političko nasilje koje se sprovodi protiv državnih institucija Srbije, ali i protiv Srpske napredne stranke i njenih članova - napisao je Đurić na Iksu i dodao:

- Za početak g. Šider ako već uzima sebi za pravo da komentariše unutrašnje prilike u Srbiji, treba jasno i javno da osudi paljenje i razaranje prostorija SNS u Valjevu, Novom Sadu i na drugim mestima, kao i pokušaje linča naših aktivista i aktivistkinja, kao i novinara koji ne izveštavaju po volji dela demonstranata.

Dok se naši aktivisti i predstavnici institucija suočavaju sa fizičkim napadima, spaljivanjem i razbijanjem prostorija i brutalnim pokušajima zastrašivanja, gospodin Šider i njemu slični odlučuju da na to zažmure i da odgovornost prebacuju na one koji nastoje da ispune ustavnu obavezu i očuvaju red, zakonitost i stabilnost, ocenjuje Đurić.

- Takav pristup ne samo da vređa istinu i zdrav razum, već i ohrabruje nasilne ekstremiste da nastave sa svojim postupcima. Još je problematičnije što se takvim izjavama zapravo daje vetar u leđa onima koji bi želeli da Srbija potone u haos i nestabilnost - ističe ministar.

Ne propustitePolitikaMINISTAR ĐURIĆ OSUDIO NASILJE BLOKADERA U VALJEVU: Neophodni brza identifikacija i kažnjavanje počinilaca
269A3081 copy.jpg
PolitikaĐURIĆ OSUDIO NASILJE: Srbija je država zakona, huliganstvo neće zameniti volju građana na izborima
269A3106 copy.jpg

Gospodin Šider nam nakon današnjih komentara duguje i odgovor na pitanje kako bi se policija i državne institucije u njegovoj zemlji ponašale da neko spali prostorije njegove stranke, i demolira zgradu javnog tužilaštva, dodaje Đurić.

- Umesto što napadaju Srbiju i njene institucije, od evropskih zvaničnika i političara očekujemo da nedvosmisleno osude nasilje gde god da se ono događa, i da se pridruže naporima da se sačuva mir, stabilnost i institucionalni demokratski procesi - podvlači on.

Ne propustitePolitikaOGLASIO SE MINISTAR ĐURIĆ: Srbiji potrebni mir, stabilnost i sabornost, a ne nasilje i nove tenzije
17.jpg
PolitikaSPREČENA LANČANA REAKCIJA PRIZNAVANJA LAŽNE DRŽAVE! Povratak u nesvrstani svet: Srbija obnavlja veze s Afrikom u borbi za Kosovo i Metohiju
marko đurić benin.jpg
Politika"NEŠTO VELIKO SE SPREMA!" Filipović: Važno je za Srbiju da uspostavi savezničke odnose sa Amerikom - Oni su ti koji diktiraju odnose u svetu
US_Serbia_Rubio_29291_b.jpg
PolitikaNOVI LIST: Sastanak Đurića i Rubija dokaz da Amerika vidi Srbiju kao glavnog partnera u regionu
Marko Rubio Marko Đurić.jpg