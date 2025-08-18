Slušaj vest

Blokaderi na svojoj listi kandidata za parlamentarne izbore (koji, inače, nisu ni raspisani) ne žele opozicione političare: predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, njegovu potpredsednicu Mariniku Tepić, lidera Demokratske stranke Srđana Milivojevića, ali ni one desno orijentisane poput predsednika Nove Demokratske stranke Srbije Miloša Jovanovića i lidera pokreta "Mi - snaga naroda" Branimira Nestorovića, saznaje Kurir iz dobro obaveštenih izvora!

Na listi će se, međutim, naći rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, ali i advokati Zdenko Tomanović i Božidar Prelević. Njih trojica će biti na listi na zahtev biznismena Aleka Kavčića, koji finansira blokadere.

Kako saznajemo, opšta "tuča" vodi se oko toga da li Savo Manojlović iz pokreta "Kreni-promeni" treba da se nađe na pomenutoj listi!