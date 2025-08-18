Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još je početkom februara pozvao Vladana Đokića, rektora Beogradskog univerziteta, najveće visokoškolske ustanove u zemlji, na dijalog kako bi pokušali da reše krizu na fakultetima, međutim Đokić na ovaj poziv zapravo nikad nije odgovorio! Umesto toga, rektor najveće visokoškolske ustanove u Srbije je predsedniku države preko medija poručio da nemaju o čemu da razgovaraju, međutim bio je više nego oran za razgovre u Briselu i sa stranim amabasadorima!

Aleksandar Vučić je javno pozvao rektora Vladana Đokića na dijalog početkom februara poručivši da je otvoren za razgovore i da "drugu državu nemaju", a 3. februara je Rektrorskom kolegijumu BU uputio i zvaničan predlog o sastanku!

Vučić je u pozivu naglasio da, imajući u vidu da Rektorski kolegijum od početka podržava blokade, verovatno su svesni da je ovakvo stanje u državi neodrživo na duži vremenski rok i naglasio da su on, kao i sve ostale nadležne institucije, spremni na razgovor i ispunjenje svih studentskih zahteva.

1/5 Vidi galeriju Đokić odbio da se sastane sa Vučićem, ali nije sa stranim ambasadorima Foto: Kurir, instagram/univerzitetubeogradu

Ipak, iako je Đokić u prvi mah kazao da pristaje na sastanak koji je treblo da bude održan 5. februra, to jutro cela država i sam predsednik Vučić su iz medija saznali da Đokić ipak ne dolazi! Ne samo to, rektor se čak nije udostojio da ikada zvanično odgovori prededniku države na višekratne pozive na dijalog radi rešavanja krize.

Na pisarnici u Predsedništvu nema ništa, odgovor nije stigao, ali javnost je brujala o istupima rektora Đokića i odgovorima koji su nezvanično plasirani.

Đokić je svoje ponašanje kasnije pokušao nemušto da obrazloži objašnjenjem da Vučić i on nemaju "mandate da o tome razgovaraju", stoga da nemaju o čemu da razgovaraju.

- Poziv od predsednika je stigao sa namerom da se Rektorski kolegijum Univerziteta sa njim sastane kako bi se razmotrili studentski zahtevi, odnosno kako bi se krenula realizacija studentskih zahteva. Studentski zahtevi nisu upućeni predsedniku, niti su studenti mene ili bilo koga ovlastili da o tome razgovara u njihovo ime. Moramo da se držimo svojih ovlašćenja ako predstavljamo neke institucije i da znamo šta i u čije ime možemo da govorimo - rekao je Đokić u kasnije u intervjuu za RTS.

Ipak, iako ga, kako tvrdi, niko nije ovlastio da razgovora, već 11. februara, osam dana nako što je odbio dijalog sa predsednikom, Đokić je otišao na tajni sastanak sa tadašnjim šefom delegacije EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom.

Ne samo to, Đokić je kasnije putovao i u Brisel gde je se bukvalno žalio na svoju državu, a kasnije je imao sastanak i sa predstavnicama ambasade Velike Britanije. Jasno je zapravo da rektor Đokić, uprkos mnogobrojnim pozivima i pruženoj ruci, jedino nije hteo da razgovara sa predsednikom sopstvene države!

- Ali, zato je želeo da razgovara sa svakim levim smetalom u Briselu i to po nekoliko dana, a da nikada nismo ni saznali na koju temu je sa njima razgovarao, pošto nije hteo da nas obavesti o tome. Kao javni funkcioner, mislim da je morao. Ja kada odem i kada sa nekim razgovaram, ja vas obavestim o čemu sam razgovarao - rekao je Vučić.