Slušaj vest

Ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu dr Nenad Popović sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Tema sastanka bila je unapređenje ekonomskih odnosa između Srbije i Rusije, sa posebnim fokusom na strateške oblasti kao što su energetika, inovacije, industrija, poljoprivreda, veštačka inteligencija, robotika i nove tehnologije. Razmatrane su mogućnosti za jačanje partnerstva u svim sektorima koji su od velike važnosti za budući ekonomski razvoj obe zemlje.

Popović je ukazao na značaj daljeg unapređenja saradnje, posebno u kontekstu globalnih ekonomskih izazova.

Ne propustitePolitikaPOPOVIĆ PORUČIO: Srbija uvučena u spiralu nasilja – nasilnici moraju odgovarati!
Министар Поповић.jpg
PolitikaSNAŽNA PORUKA SA SASTANKA MINISTRA POPOVIĆA I ŠEFA RUSKE DIPLOMATIJE: Podrška Rusije ostaje važan oslonac za Srbiju u odbrani državnih i nacionalnih interesa
Nenad Popovic.jpg

- Srbija i Rusija su bratske zemlje sa izvanrednim političkim odnosima, a naš cilj je da te odnose podignemo na još viši nivo u ekonomskoj sferi. Srbija trenutno ima najpovoljniju cenu gasa u Evropi i cilj je da tako i ostane, uz istovremeno jačanje našeg partnerstva na svim poljima - rekao je ministar.

Ministar Popović je ambasadoru Bocan-Harčenku zahvalio na izuzetnoj podršci koju Ruska Federacija pruža Srbiji, posebno po pitanju Kosova i Metohije, kao i za pomoć u drugim međunarodnim pitanjima. On je naveo da je zajednički cilj nastavak kontinuiranog jačanja partnerstva između dva bratska naroda, čije prijateljstvo traje vekovima.

Ne propustitePolitikaNOVI KORACI U SARADNJI SRBIJE I RUSIJE: Važan sastanak ministra Popovića i ministra zdravlja Ruske Federacije Muraška
Nenad Popovic 3.jpg
PolitikaFOKUS NA ENERGETICI, GASU, POLJOPRIVREDI I NOVIM TEHNOLOGIJAMA: Ministar Popović na 28. Sanktpeterburškom međunarodnom ekonomskom forumu
Nenad Popovic 2.jpg
PolitikaMINISTAR POPOVIĆ SA ZAMENICOM ŠEFA DIPLOMATIJE VIJETNAMA I AMBASADOROM TE ZEMLJE U SRBIJI: Srbija otvorena za nove mogućnosti ekonomske saradnje
Nenad Popovic 4.jpg
PolitikaMINISTAR BEZ PORTFELJA U VLADI SRBIJE NENAD POPOVIĆ: Vučić je s Putinom ugovorio najbolju cenu gasa za Srbiju koju jedna evropska država može dobiti od Rusije
Nenad Popovic 1.jpg