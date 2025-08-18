Slušaj vest

Ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu dr Nenad Popović sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Tema sastanka bila je unapređenje ekonomskih odnosa između Srbije i Rusije, sa posebnim fokusom na strateške oblasti kao što su energetika, inovacije, industrija, poljoprivreda, veštačka inteligencija, robotika i nove tehnologije. Razmatrane su mogućnosti za jačanje partnerstva u svim sektorima koji su od velike važnosti za budući ekonomski razvoj obe zemlje.

Popović je ukazao na značaj daljeg unapređenja saradnje, posebno u kontekstu globalnih ekonomskih izazova.

- Srbija i Rusija su bratske zemlje sa izvanrednim političkim odnosima, a naš cilj je da te odnose podignemo na još viši nivo u ekonomskoj sferi. Srbija trenutno ima najpovoljniju cenu gasa u Evropi i cilj je da tako i ostane, uz istovremeno jačanje našeg partnerstva na svim poljima - rekao je ministar.