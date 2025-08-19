Slušaj vest

Evropska poslanica Irena Joveva i poslanik Helmut Brandšteter predložili su srpske blokadere za nagradu Saharov za slobodu mišljenja, ističući da oni "oličavaju sam duh" ovog priznanja, a ovu nagradu, između ostalih, dobio je i Adem Demaći, politički vođa tzv. OVK i ideolog Aljbina Kurtija!

- Srpski studenti, koji predvode sadašnji talas protesta u zemlji, oličavaju sam duh nagrade Saharov. Zalažeći se za slobodnu i demokratsku Srbiju, oni zahtevaju poštovanje osnovnih vrednosti same Evropske unije – ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti i vladavine prava - naveli su evroposlanici.

Naravno, N1 je požurio da prenese ovu vest, međutim, ono što nisu preneli je da je ovu nagradu dobio i Demaći.

Demaći, koji je inače bio zagovornik nasilnog pripajanja Kosova Albaniji, nagradu Saharov je dobio 1991. godine.

Interesantno je da je među nominovanima za ovu nagradu bio i ratni zločinac Alija Izetbegović, tvorac "Islamske deklaracije", koji nikada nije odgovarao za to što je za vreme njegove vladavine ubijeno desetine hiljada Srba u Bosni i Hercegovini.