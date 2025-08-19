Slušaj vest

Specijalno tužilaštvo tzv. Kosova podnelo je zahtev Osnovnom sudu u Prištini za izdavanje poternice za bivšim predsednikom Srpske liste Goranom Rakićem u slučaju barikada na severu KiM iz 2022. godine.

Portparolka Specijalnog tužilaštva Arbnora Ljuta istakla je za Kohu da su već obavljeni razgovori sa sadašnjim liderom Srpske liste Zlatanom Elekom, kao i sa poslanicima Slavkom Simićem i Igorom Simićem, dok se Rakić nije pojavio na saslušanju.

"On je bio tri puta pozvan, ali se nije pojavio, prvobitno opravdavajući svoje odsustvo zdravstvenim problemima, dok za druga dva poziva nije dao nikakvo obrazloženje“, rekla je Ljuta, prenosi Kosovo onlajn.

Ona je dodala da je iz tog razloga tužilaštvo zatražilo poternicu za Rakićem, i podsetila da su u slučaju barikada već raspisane poternice za 11 osoba.

Barikade na severu KiM povučene su u decembru 2022. godine nakon pisanih garancija od Evropske unije i Stejt departmenta da ne postoje spiskovi za hapšenje ili krivično gonjenje srpskih građana sa Kosova zbog učešća na istim.

Osim poternice, Priština vodi i istragu protiv gotovo 50 osoba zbog krivičnih dela koja obuhvataju „ometanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti, pozivanje na otpor i pridruživanje neustavnim aktivnostima“.