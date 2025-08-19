Slušaj vest

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac i specijalni tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić napokon su izašli iz "ilegale" i pojavili su se u javnosti.

Naime, oni su danas prisustvovali sednici Saveta za nacionalnu bezbednost u Palati Srbija, kojom je predsedavao predsednik države Aleksandar Vučić.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 12.36.06.jpeg
Foto: ATAIMAGES

WhatsApp Image 2025-08-19 at 12.36.51.jpeg
Foto: ATAIMAGES

Kako je Kurir već pisao, predsednik Vučić i ministar pravde Nenad Vujić javno su prethodnih dana iznosili stav da poslednja dešavanja na ulicama Srbije nose sve elemente terorizma. Međutim, nijedna institucija tužilačkog sistema koja može da goni za ovo krivično delo nije lično, imenom i prezimenom reagovala.

- Sterilno saopštenje koje je objavljeno povodom tih događaja od strane Visokog saveta tužilaštva i Vrhovnog javnog tužilaštva, nije potpisala ni Zagorka Dolovac, ni Branko Stamenković. Upravo u tom detalju je najpreciznije sadržana suština onoga što se godinama gradi kao opsena, postojanje institucije bez lica, donošenje odluka bez odgovornosti i sistema u kom niko ne stoji iza onoga što određena institucija izgovara - rekao je sagovornik Kurira iz srpskog pravosuđa.

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost 19. avgust Foto: Jakov Milošević

Javnosti se, kako objašnjava, obraća "Vrhovno javno tužilaštvo", što bi moglo da znači nekakvu kolektivnu odluku ili institucionalnu formu "koja ima svoj odbor, većinu, kvorum i mišljenje".

zagorka.jpg
nenadic.jpg

Takođe, ni Mladen Nenadić, specijalni tužilac za organizovani kriminal, nije izneo nijedan javni stav povodom poslednjih događaja na ulicama Srbije, a koji, prema mišljenju stručnjaka, uključuju sve elemente terorističkog organizovanog ugrožavanja bezbednosti države.

- Iako je je donedavno bio zvezda pojedinih medija dok je izdavao naloge za hapšenje bivših ministara, bez obzira što njegovo tužilaštvo nije nadležno za taj slučaj, sada kada njegovo tužilaštvo treba da reaguje - nigde ga nema. To je jasna potvrda onoga što javnost sve više naziva paralelnim sistemom, sistemom u kojem odgovornost nema personalno ishodište, a institucionalno delovanje zavisi od političke procene, a ne od zakonske obaveze - zaključio je naš sagovornik.

collage.jpg
Siniša Mali
viber_image_2025-07-16_15-10-34-080.jpg
blokaderi+.jpg