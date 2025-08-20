Slušaj vest

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić izjavio je danas da sve što se trenutno dešava u Srbiji je daleko od toga da bi zahtevalo i tražilo bilo kakvu posebnu intervenciju spolja jer nikako nije ugožena stabilnost u regionu.

On je to rekao povodom non pejpera koji je Dušan Janjić poslao svojim saradnicima u inostranstvu kao analizu situacije u Srbiji i predloge za, kako se u pismu navodi, "mirno rešenje krize". Vuletić smatra da ideja o tome da bi trebalo uključiti neke spoljne činioce da navodno pomognu prevazilaženju sukoba u Srbiji postoji još od kada su počeli protesti u decembru, i dodao da treba pre svega realno sagledati situaciji, odnosno ne praviti je dramatičnijom i većom od onoga što zapravo jeste.

"Kada pogledate kakve podele u Srbiji postoje, ovde postoje različiti pogledi na to kako treba rešavati srpsko nacionalno pitanje, neki otvoreno govore o tome da Srbija ne treba da pomaže Srbima van Srbije dok imate one koji smatraju da su Srbi gde god da su veoma važni i da Srbija treba da im pomaže gde god se oni nalazili, ali te podele ne postoje samo kod nas", naveo je on za K1 televiziju.

Vuletić je istakao da nelagoda i strah koji su se uvukli kod određenog broja ljudi se nisu uvukli zato što su ti ljudi prisustvovali nekim dešavanjima, već zato što pojedini medii emituju slike koje liče na građanski rat.

Svako nepoštovanje zakona je nešto što nas usmerava u pravcu da sami postavljamo svoje norme, napomenuo je Vuletić i dodao da ako svako za sebe postavlja norme onda se dolazi u stanje anomije koje razara društvo.

"Trenutno je problem što o jednoj bitnoj stvari koja se tiče konstituisanja i promene vlasti kako da više nema tog krovnog konsenzusa. Krovni konsenzus podrazumeva da se vlast bira i smenjuje na izborima. Da li je u praksi ovde zaista toliki stepen tiranije, diktature da biste rekli da ovo više ne može da se trpi i da mora da se reševa drugačije, nije ali neko to tako predstavlja", izjavio je on.

Kako je naveo, ovo što se poslednjih dana dešava na ulicama Srbije je pokušaj jedne grupe da podigne broj ljudi koji su spremni da veruju da postoji tiranije i diktatura i da vlast treba da se smeni na ovakav nasilan način, jer drugim sredstvima oni ne mogu da osvoje vlast.

Vuletić je ocenio da iako ima prostora za poboljšanje izbornih procesa i uslova, u Srbiji trenunto nije situacija koja traži da se demokratski princip smene vlasti zameni nasilnim revolucionarnim sredstvima.

"Neko je možda pretpostavio da bi trebalo ovakvom radikalizacijom podići interesovanje za proteste, ali ko god da je tako razmišljao mislim da je sebi pre svega napravi ozbiljan promašaj. Ono što nije video su neočekivane posledice takve odluke. Za Srbiju je od korupcije mnogo veći problem haos u nagoveštaju, sukobi i nešto što podrazumeva da vam se onemogućava dnevni život", poručio je on.

Komentarišući to što je osnivač pokreta "Otpor" Srđa Popović na mreži Iks pozdravio uvodnik britanskog lista Financial Times-a, u kojem se navodi da "Evropa mora podići pritisak na Aleksandra Vučića kako bi izbegla dublji demokratski sunovrat", Vuletić je rekao da je ključna reč dijalog kao demokratski način rešavanja nesuglasica, i poručio da je neophodno uspostaviti dijalog da bi se kanalisali različiti pogledi, mišljenja i da bi situacija mogla da bude funkcionalna za sve.

"Kad govorimo o dijalogu i da dovedemo do toga da nemamo sukobe, onda se postavlja pitanje dijalog o čemu i ko učestvuje u tom dijalogu, i sad imate suštinski problem na oba nivoa. U demokratskim društvima u dijalogu učestvuju političke stranke, a mi ovde imamo ozbiljan problem što s jedne strane imate jednu političku stranku koja je dominantna a sa druge nemate faktički nikoga", naveo je on.

Sada kada se pojavljuje novi akter "plenumska lista" opet se ne zna ko je akter jer ispred plenuma se pojavljuju najrazličitiji ljudi, istakao je Vuletić i napomenuo da je teško razgovarati sa bilo kim kada ne znate ko su ti ljudi.

Vuletić smatra da oni kojima je u interesuje destabilizacija Srbije žele da takvog razgovora i dijaloga nema jer svaki razgovor i dijalog nečemu vodi, i dodaje da kada nema dijaloga onda postoji haos koji sam po sebi može da bude cilj, odnosno slaba Srbija koja ne može da se bavi svojim unutrašnjim pitanjima.

"Onda ćete moći u Republici Srpskoj da delujete tako da Srbija ne može mnogo da joj pomogne, onda ćete moći na AP Kosovu i Metohiji da potpuno eliminišete bilo kakav srpski uticaj. To je nešto što samo po sebi može da bude dovoljan cilj", rekao je Vuletić.