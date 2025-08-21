Slušaj vest

U jeku pokušaja destabilizacije unutrašnje političke scene Srbije, pojedini zapadni centri moći i njima bliski politički akteri ne prezaju ni od otvorenih manipulacija i prekrajanja činjenica kako bi svetu predstavili izopačenu sliku o događajima u zemlji.

Jedan od poslednjih primera je objava Evropske demokratske partije (EDP) na društvenoj mreži Iks kojom su pokušali da ilustruju brutalnost srpske policije tokom protesta u Beogradu prema studentkinji blokaderki Nikolini Sinđelić, koja je privedena tokom nasilnih protesta ispred zgrade Vlade. Međutim, fotografija koju su objavili zapravo prikazuje hapšenje Marka Đurića, tadašnjeg pregovarača u dijalogu Beograda i Prištine, od strane specijalnih jedinica ROSU na KiM 2018. godine.

Ova očigledna greška, ili namerni pokušaj obmane, naišla je na oštru osudu, ali i izazvala sumnje o širem koordinisanom pokušaju spoljne intervencije u unutrašnja pitanja Srbije.

Obaveštajni centri

Specijalista za terorizam i organizovani kriminal prof. Miroslav Bjegović ukazuje da blokaderi imaju odlične veze sa Zapadom "u smislu kreiranja ovih događaja".

Bjegović: Blokaderi imaju odlične veze sa Zapadom u smislu kreiranja ovih događaja Foto: Kurir Televizija

- Na ulicama gradova širom Srbije možemo da vidimo prvenstveno delovanje zapadnih obaveštajnih centara kojima je cilj nasilno svrgavanje vlasti uz svesrdnu pomoć pojedinaca iz Srbije. Oni to ne rade samo iz mržnje prema sopstvenoj zemlji već su za to su i debelo plaćeni prljavim novcem Zapada, ali i novcem albanske narko-mafije s Kosova, koja je besna jer je predsednik Vučić stao na put obavljanja njihovog prljavog posla i radi sve da spreči trgovinu narkoticma na ulicama srpskih gradova - kazao je prof. Bjegović za Kurir.

Rade za novac

Politički analitičar Stevica Deđanski ocenjuje da svi koji prate globalna dešavanja mogu jasno da prepoznaju "ruku iz inostranstva" koja stoji iza pokušaja destabilizacije Srbije.

Deđanski: Jasno može da se prepozana "ruka iz inostranstva" Foto: Kurir Televizija

- Građani su prepoznali manipulacije i zato danas na ulicama nema masovnosti, čak ni među onima koji nisu naklonjeni vlasti. Ostali su samo najradikalniji, koji rade za novac i iz dubokog prezira prema sopstvenoj državi. Njihovi planovi podsećaju na scenario Majdana, gde su čak spremni i na žrtvovanje sopstvenih ljudi kako bi izazvali građanski sukob. Imamo iskustva s Markalama i Račkom - kazao je Deđanski za Kurir.

U suštini, radi se o pozivu strancima da se uključe u rušenje predsednika Vučića, što se može tumačiti kao još jedan vid subverzivnog delovanja iznutra, koordinisanog sa spoljnim faktorima.

Simptomatično je da je i britanska nevladina organizacija Društvo Henrija Džeksona, koja se često dovodi u vezu s bezbednosnim i političkim strukturama Ujedinjenog Kraljevstva, najavila za 26. avgust održavanje tribine "Studentski protesti - šta dalje?". Prema nekim navodima, reč je o organizaciji koja pruža podršku blokadama, koje su prethodnih dana obeležili različiti incidenti i nasilje, a samo u poslednjih pet dana povređeno je oko 170 policijskih službenika.