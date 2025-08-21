Slušaj vest

Vlada Srbije usvojila je, na današnjoj sednici, izmenjene odluke iz oblasti prosvete kojima se za tri visokoškolske ustanove - Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu utvrđuju budžetske kvote za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije u školskoj 2025/2026. godini.

Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, Vlada je te odluke donela imajući u vidu da su se stekli uslovi da se za predmetne visokoškolske ustanove utvrdi broj studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta, zbog čega su izmenjene prethodne odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2025/2026. godini.

Kako se navodi, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu u trenutku donošenja prethodnih odluka nisu ostvarivali delatnost visokog obrazovanja.

