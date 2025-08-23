Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je juče predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta na debatu koja bi se održala javno, pred kamerama. Vučić je u objavi na Instagramu istakao da Srbija svoje probleme mora da rešava demokratskim dijalogom, a ne nasiljem.

- Pozivam predstavnike blokaderskog pokreta na razgovor i javnu debatu o vizijama, da razgovaramo o našim planovima i programima za budućnost i svi zajedno osudimo nasilje na našim ulicama - naveo je predsednik Vučić u video-objavi.

Prema njegovim rečima, od presudnog značaja je da se obnovi dijalog u Srbiji. Naveo je da je to razlog što predlaže i nudi razgovor i debatu na svim televizijama u zemlji, kao i na svim portalima, s legitimnim predstavnicima, onima koje oni izaberu.

Vučić je dodao da kada kaže oni, misli na predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta, koga oni izaberu, da li profesore, da li političare, da li studente.

- Želim da napravimo borbu vizija, borbu za budućnost, da to rešavamo dijalogom i razgovorom, onako kako bi svaki građanin naše zemlje želeo da vidi, bez sukoba, bez nasilja. Da obnovimo zemlju ponovo. Da je vratimo na pravi kolosek, tamo gde je bila do pre devet meseci. Da nam ekonomija opet ubrzano raste i da ljudi budu zadovoljni što se svačija reč čuje, što se svačija reč poštuje - poručio je, između ostalog, Vučić.

Miran i staložen predlog predsednika Aleksandra Vučića i više nego fer predlog blokaderima da svi zajedno učestvuju u otvorenoj i javnoj debati o prevazilaženju društvene krize i budućnosti Srbije naišli su na brzu i nadasve histeričnu reakciju blokadera.

Drzak negativan odgovor toliko je brzo stigao da je jasno da su blokaderi bez trunke razmišljanja o dobrobiti ovog društva i javnom interesu glatko odbili predsednikovu ispruženu ruku i tako po ko zna koji put pokazali do čega im je zaista stalo. Do Srbije svakako nije.

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da reakcija blokadera na po ko zna koji put pruženu ruku predsednika ne iznenađuje.

Foto: Kurir Televizija

- Taj deo studentskog protesta, koji je radikalizovan pod uticajem političkih stranaka koje nemaju ni ideologiju ni principe ni programe, samo je instrument svojih nalogodavaca i uzurpira i navodno predstavlja celokupnu studentsku populaciju. Siguran sam da velika većina studenata priželjkuje civilizovan politički rasplet ove situacije u Srbiji, ali oni moraju da raščiste sa svojim kolegama ko ima kapacitet da donosi odluke. Posebno upada u oči da oni koji su organizovali tzv. plenume ovaj put nisu imali ni vremena ni strpljenja da se konsultuju sa svojim kolegama o ovako važnom pitanju kao što je predsednikov poziv - kaže Kojčić i dodaje: