Slušaj vest

Sramota je da deo publike iskoristi košarkašku utakmicu za zvižduke Miloradu Dodiku, dok strane sile žele da sruše Republiku Srpsku, poručio je državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj na svom Instagram profilu.

- Dok se Aleksandar Vučić i Milorad Dodik bore za opstanak Republike Srpske, životima branjene, mi pokazujemo koliko nismo svesni opasnosti koja se nadvila nad naš narod pod uticajem stranih interesa.

Svoj na svoga udara, dok neprijatelji jedva čekaju našu slabost. Srpski narod mora biti jedinstven i dostojanstven, a ne da sam sebe ponižava i slabi u trenucima kada nam je snaga najpotrebnija - poručio je Kešelj.

Kurir.rs

Ne propustiteBosna i HercegovinaON JE DOJAVIO DA JE U SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE BOMBA? Oglasio se Dodik i otkrio - Aktivista "Liste za pravdu i red" priveden
20200226-2-41052814-52532977-web.jpg
PolitikaKAKO SE BEOGRAD OSRAMOTIO ZVIŽDUCIMA DODIKU: Ko su ljudi koji pomno slušaju Piculu i Bartulicu, a udaraju na sve srpsko?!
IMG-20250821-WA0153.jpg
Bosna i HercegovinaDOJAVA U BOMBI U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE! Hitno izvedeni napolje poslanici, ministri i novinari, odložen početak posebne sednice o REFERENDUMU
screenshot-42.jpg
Bosna i Hercegovina"OVAJ DEO BIH NIJE BEZBEDAN ZA SRBE" Da li će odnosi sa Sarajevom postajati samo eksplozivniji? Pavlović: Sve isto nam se ponavlja već 100 godina
366448_250821.00_10_55_20.Still005.jpg