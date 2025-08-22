Politika
"SRAMOTA JE DA DEO PUBLIKE ISKORISTI UTAKMICU ZA ZVIŽDUKE MILORADU DODIKU" Kešelj: Pokazujemo koliko nismo svesni opasnosti koja se nadvila nad naš narod
Slušaj vest
Sramota je da deo publike iskoristi košarkašku utakmicu za zvižduke Miloradu Dodiku, dok strane sile žele da sruše Republiku Srpsku, poručio je državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj na svom Instagram profilu.
- Dok se Aleksandar Vučić i Milorad Dodik bore za opstanak Republike Srpske, životima branjene, mi pokazujemo koliko nismo svesni opasnosti koja se nadvila nad naš narod pod uticajem stranih interesa.
Svoj na svoga udara, dok neprijatelji jedva čekaju našu slabost. Srpski narod mora biti jedinstven i dostojanstven, a ne da sam sebe ponižava i slabi u trenucima kada nam je snaga najpotrebnija - poručio je Kešelj.
Kurir.rs
72 · Reaguj
4