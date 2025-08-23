Slušaj vest

Dijalog je jedino rešenje za izlazak iz ove situacije u društvu, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je time što je uputio poziv na debatu, pokazao po ko zna koji put visok stepen tolerancije i odgovornosti, rekao je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vladan Petrov.

On je istakao da ga nije iznenadilo to što su predstavnici studentskog-blokaderskog pokreta odbili poziv predsednika.

"Dužnost predsednika, njegov opšti zadatak, po Ustavu jeste da izražava državno jedinstvo. On je neposedno izabrani predsednik Republike koji ima širok demokratski legitimitet. U svakom slučaju, on je legitimno izabran, ima jak demokratski legitimitet, izražava državno jedinstvo i ima ne samo pravo, nego i dužnost da poziva upravo na ovakvu vrstu dijaloga", rekao je Petrov gostujući na TV Prva.

Petrov je istakao da je Vučić više puta pozivao na dijalog, ali da se svi samo sećaju poziva upućenom rektoru Beogradskog univerziteta Vladanu Đokiću.

Petrov kaže da sa druge strane imamo organizaciju koju ne može da nazove studentsko-blokaderskom, već pre tajnom.

"Ako vi ne znate ko su ti ljudi, ako nemate nikakve podatke o njihovoj organizacionoj strukturi. Makar neke njihove osnovne ciljeve, osim ovog zahteva, i sa njihove strane totalno banalizovanog zahteva za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, ako o tome ne znate ništa. Pogotovo o tome ko ih finansira, onda je reč o tajnoj organizaciji. Tajna organizacija po našem Ustavu je zabranjena", naglasio je Petrov.

Prema rečima Petrova, trenutna situacija, protesti, blokade i odlasci ispred stranačkih prostorija i njihovo uništavanje, stvaraju osećaj nesigurnosti.

"To je i namera onih koji sve ovo rade, da se izgubi poverenje u institucije sistema, ne samo u vlast, nego i u državu kao takvu", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, po nijednom sudu u Strazburu blokade u Srbiji se ne mogu tretirati kao mirni protesti.

"Oni su nasilni, jer počev od cilja, koji više nije ni u kojem slučaju legalan, ni legitiman, jer ne podrazumeva ispoljavanje različitih, čak i dijametralno različitih i suprotnih političkih stavova, nego jednostavno rušenje, uništavanje imovine, ljudi, prostorija", rekao je Petrov.