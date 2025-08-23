Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će služba unutrašnje kontrole u MUP-u ispitati kako je policija postupala prema studentkinji Nikolini Sinđelić.

- Molim sve medije da pokažu veće poštovanje prema toj gospođici, dama je i postoji služba unutrašnje kontorle koja će sve da ispita, da li je bilo kakvih nepravilnosti i to će biti svakome jasno i postojaće princip odgovornosti. A ako ne, nastaviće da rade normalno kao i do sada - časno, odgovorno i pošteno - rekao je Vučić tokom šetnje sa građanima protiv blokada u Ubu, odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše tvrdnje o postupanju policije prema studentkinji Nikolini Sinđelić.

Ne propustitePolitika"NE MOGU DA VERUJEM DA NEKO MOŽE DA ODBIJE POZIV PREDSEDNIKA U PET MINUTA" Vučić: Nadam se da će razmisliti i prihvatiti dijalog
WhatsApp Image 2025-08-23 at 19.23.23.jpeg
PolitikaVUČIĆ OTKRIO DETALJE O EKONOMSKIM MERAMA KOJE SUTRA PREDSTAVLJA: Na svim proizvodima će se osetiti! Moramo da budemo na strani običnog naroda
Screenshot 2025-08-23 191846.png

Vučić je rekao da je došao u Ub na skup građana protiv blokada kako bi zamenio ministra za javna ulaganja Darka Glišića.

Građani su dočekali Vučića pozdravima i skandirajući "Ne samo Srbiju".

Ne propustitePolitikaNAREDNE SUBOTE U VIŠE OD 100 GRADOVA! Predsednik Vučić o skupovima građana protiv blokada: Polako to raste - nikome nije potrebno nasilje
WhatsApp Image 2025-08-23 at 19.23.21.jpeg
Politika"JESU LI SE IZVINILI SA MONSTRUOZNE LAŽI O DEČAKU U VALJEVU?" Vučić o lažima blokadera: Nisam verovao da je moguće da ljudi tako nešto izmisle
Screenshot 2025-08-23 191817.png
PolitikaVUČIĆ O STANJU DARKA GLIŠIĆA: Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd... Nije to tako jednostavno kako on misli
WhatsApp Image 2025-08-23 at 19.23.19.jpeg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ SE PRIDRUŽIO GRAĐANIMA U UBU KOJI SU USTALI PROTIV BLOKADA: Okupilo se 55.000 ljudi! Nikome nije potrebno nasilje, negujmo pozitivnu energiju!
Građani protiv blokada Aleksandar Vučić