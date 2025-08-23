VUČIĆ: Unutrašnja kontrola će ispitati postupanje policije prema Nikolini Sinđelić
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će služba unutrašnje kontrole u MUP-u ispitati kako je policija postupala prema studentkinji Nikolini Sinđelić.
- Molim sve medije da pokažu veće poštovanje prema toj gospođici, dama je i postoji služba unutrašnje kontorle koja će sve da ispita, da li je bilo kakvih nepravilnosti i to će biti svakome jasno i postojaće princip odgovornosti. A ako ne, nastaviće da rade normalno kao i do sada - časno, odgovorno i pošteno - rekao je Vučić tokom šetnje sa građanima protiv blokada u Ubu, odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše tvrdnje o postupanju policije prema studentkinji Nikolini Sinđelić.
Vučić je rekao da je došao u Ub na skup građana protiv blokada kako bi zamenio ministra za javna ulaganja Darka Glišića.
Građani su dočekali Vučića pozdravima i skandirajući "Ne samo Srbiju".