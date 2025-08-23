- Molim sve medije da pokažu veće poštovanje prema toj gospođici, dama je i postoji služba unutrašnje kontorle koja će sve da ispita, da li je bilo kakvih nepravilnosti i to će biti svakome jasno i postojaće princip odgovornosti. A ako ne, nastaviće da rade normalno kao i do sada - časno, odgovorno i pošteno - rekao je Vučić tokom šetnje sa građanima protiv blokada u Ubu, odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše tvrdnje o postupanju policije prema studentkinji Nikolini Sinđelić.