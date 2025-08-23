Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Ubu da se nada da će njegovi neistomišljenici koje je pozvao na debatu i dijalog ipak prihvatiti njegov poziv jer, kako je istakao, problemi se ne mogu rešavati ni na jedan drugi način, odnosno dijalog je najvažniji.

Vučić je, tokom mirne šetnje u Ubu zajedno sa građanima koji su se okupili kako bi pokazali neslaganje sa višemesečnim blokadama, kazao da je njemu najvažnije to što je pozvao one koji drugačije misle na razgovor, na dijalog i naveo da će to i dalje raditi.

Istakao je da ne može da veruje da neko može da poziv predsednika Republike odbije u pet minuta.

- Nadam se i verujem i želim da verujem da će oni da razmisle, da će taj poziv da prihvate, ne samo za debatu, već za dijalog uopšte, jer ne postoji ništa važnije od dijaloga. Ovi problemi ne mogu da se rešavaju na bilo koji drugi način osim dijalogom, tako da sam siguran da će oni to da prihvate i nemam ništa protiv da oni to doživljavaju kao moju slabost. Dijalog znači biti hrabar - rekao je Vučić.

Na pitanje da li je video tvit novinarke Žakline Tatalović u kojem je naveo da poziva na dijalog one koje je vređao nazivajući ih teroristima, Vučić je kazao da nije.

- Naravno da nisam video taj tvit, ali video sam jutros, mislim da je to Ljilja Smajlović rekla, kaže "zamislite, oni su rekli Vučiću i ostalima da su ubice, ludaci, Hitler, psihopate i sve drugo, a kada ih nazovete blokaderima, onda se osećaju strašno povređenima". Ali, kako bih vam rekao, to je traženje izgovora za sve radikalne poteze, za sve ekstremne poteze, za sukobe na ulicama, za nasilje - naveo je predsednik.