Slušaj vest

On je u obraćanju javnosti rekao da je cilj da se snizi najveći broj "of rabata", i da se merama pomognu proizvođači. Pre toga, istakao je, sledeće nedelje će se doneti uredba o ograničenju marži.

- Pokušavamo da ograničimo marže koje će doprineti velikom sniženju cena, za oko 3.000 proizvoda, odnosno 23 grupe proizvoda, rekao je predsednik Vučić predstavljajući prvu grupu novih mera države.

Zašto je u Evropskoj uniji bolji standard - kod njih 13 do 15 odsto prihoda ide na potrošačku korpu, kod nas između 40,6 i 47,8 odsto, dakle minimalno novca ostaje ljudima za druge potrebe, rekao je Vučić.

Merama obuhvaćeno oko 3.000 proizvoda

- Reč je o kućnoj hemiji - paste za sube, šamponi, za ličnu higijenu, deterdženti, tzv. papirna galanterija - ubrusi, folije, alu folije, pelene za bebe i odrasle. Imamo mahunarke, pirinač kao posebnu grupu, slane konditorske proizvode, bezalkoholna pića, povrće i voće, zamrznuti proizvodi, sirće posebno, testenine posebno kao i smrznuta riba, griz, brašno sve vrste, mlečne proizvode, jaja, slatke konditore, sve vrste ulja, hleb i peciva, meso i mesne prerađevine. Imate prerađeno voće i povrće (džemovi i sl), začinska grupa, maramice. Marže će biti maximalno 20, a sada najveći lanci imaju od oko 45,2 trgovačke marže. Četiri najveća lanca - Delez, Merkator, Lidl, Univereksport generišu 51 odsto trgovine





Grisini, voće, pirinač...

Predsednik Vučić je kazao da će sve ovo značajno uticati na poboljšanje životnog standarda svih građana Srbije.

- Imate tzv. slane konditorske proizvode, to su čips, grisini, štapići , smoki i sve ostalo. Imate povrće i voće, imate smrznuto voće i povrće, imate sirće kao posebnu kategoriju, imate testenine kao posebnu kategoriju, imate smrznutu ribu kao posebnu kategoriju, imate griz, brašno, sve vrste, rekao je Vučić.

- Zatim imate mlečne, kiselo-mlečne proizvode i jaja, imate mahunarke, to je pasulj, dakle, ne znam zašto se posebno vodi, ali se posebno vodi. Dakle, imate slatke konditore, imate sve vrste ulja, od maslinovog ulja do, naravno, i svinjske masti. Imate hleb i peciva, imate sve vrste mesa i mesnih prerađevina.

Koji trgovinski lanci će morati da obore cene

Delez, Lidl, Univereksport, Aman, Lidl, Gomex Zrenjanin, Bebetrejd, Beltord Beograda, Rosprodukt Beograd, Vero prodavnice - to je samo deo lanaca koji će morati da spuštaju cene proizvoda.

- Dakle čak i oni koji imaju ispod proseka marže moraće da smanje, za proizvode koji su im iznad 20%. Zatim Europromet Vranje, Tekijanka, Metalac proleter, Luki komerc, koji je na 20 odsto, pa će morati da koriguju. Šumadija market, Keš end Keri kula, Vum Šabac. To su kompanije na koje se ove mere odnose. Zašto nismo dirali svaki STR, mali market u našim selima? Zato što bismo ih razorili, oni ne mogu da izdrže konukrenciju sa velikima, i želimo da ih ostavimo da rade - naglasio je Vučić.

Vučić raskrinkao marže na primeru rezanog hleba

Veleprodajna cena rezanog hleba je 83,69 dinara, neto fakturna cena iznosi 66,95 dinara - to je minus 20 odsto.

Trgovačka marža je 42 posto na ovo – bez PDV-a se dobija 95,07 dinara.

Kada dodate na hleb 10 posto PDV-a to iznosi 104,58 dinara – što je stvarna cena koju plaćamo.

Kada se od 66,95 dinara odbije 30 odsto troškova za pozicioniranje na stalaži, brošure, marketinške usluge, proizvođač dobije 46,87 dinara.

"Kazne za trgovce biće stroge"

Kazne za nepoštovanje uvedenih mera biće rigorozne. Vučić je istakao da tu ne može da bude gotovo nikakvih prevara, jer je sve obezbeđeno kroz uredbu, kroz direktnu kontrolu i tržišnu inspekciju, kroz sve finansijske i poreske inspekcije.

- Kazne će biti izuzetno stroge, ali već je razgovarano sa trgovcima i mi ćemo gledati da oni dobro to razumeju. Želimo im da ostvaruju veće profite i verujemo da je ovo u njihovom interesu, jer će ljudi kupovati više i trošiti više novca, zato što znaju da ne plaćaju nešto što je preskupo", rekao je Vučić.

Veli i da je siguran da će ljudi biti izuzetno zadovoljni jer će svaki od proizvoda biti znatno jeftiniji. Za svaki proizvod maksimalna marža biće 20 odsto i of rabat maksimalno 10 odsto.

- Ni na čemu ne možeš da prevariš državu više. Ne postoji način. Pokušali smo na lep način, pokušali da vam ukažemo na to koliko je potrebno da sanjate iste snove kao i mi, da se pomaže građanima, da se brine o građanima. Niste to pokazali, neki trgovci jesu, posebno domaći, ali mnogi nisu, koji su iskoristili naše gostoprimstvo za sticanje ogromnih profita i baš ih je bilo briga za to kako građani Srbije mogu da žive i kako mogu da prežive, rekao je Vučić i dodao: "Sve nam je obezbeđeno kroz uredbu, kroz iz direktnu kontrolu i tržišnu inspekciju, kroz sve finansijske i poreske inspekcije".

Najavljuje da će kazne za trgovce na koje se odnose mere biti izuzetno stroge ukoliko se ne poštuju.