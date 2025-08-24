Slušaj vest

Današnje hapšenje Srbina LJ.M. iz Zvečana pod izgovorom njegove navodne umešanosti u napad na Kfor predstavlja još jedan u nizu politički motivisanih progona usmerenih isključivo protiv srpskog naroda na Kosovu, saopštila je Srpska lista.

Kako su naveli iz Srpske liste „reč je o klasičnom primeru institucionalnog nasilja, čiji je jedini cilj da se Srbi zastraše, demorališu i proteraju sa svojih vekovnih ognjišta“.

„Neosnovana hapšenja, primoravanje da se sklopi sporazum o priznavanju dela i neosnovanim kažnjavanjem naših sunarodnika režim Aljbina Kurtija nastavlja sprovođenje plana stvaranja etnički čistog Kosova. Srpska lista upozorava da je ovo nastavak organizovanog pritiska na srpski narod, u momentu kada se očigledno traži svaki povod da bi Srbi bili proglašeni krivcima i da bi se Kurtijeva policijska okupacija i represija opravdala. Pozivamo međunarodnu zajednicu, pre svega predstavnike Kfora, EU i Unmika, da pažljivo prate sve sudske procese koji se vode protiv Srba, kako bi sprečili nezakonite i politički motivisane odluke koje direktno ugrožavaju opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji“, naveli su iz Srpske liste.

Iz Specijalnog tužilaštva u Prištini danas su naveli da je zbog sumnje da je počinio napad na pripadnike Kfora i Kosovske policije, uhapšen muškarac Lj. M.

On je osumnjičen za sledeća krivična dela: zavera za vršenje protivustavnih aktivnosti, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, učešće u gomili koja vrši krivično delo i huliganstvo, kao i napad na službeno lice.