Ministarka trgovine Jagoda Lazarević izjavila je da se setom novih ekonomskih mera ograničavaju marže, i budu'i da veliki broj proizvoda ima maržu značajno veću od 20 odsto očekuje se da ukupan pad cena bude oko 15 odsto.

Lazarević je za Radio-televiziju Srbije reklada uredba treba da stupi na snagu od 1. septembra i tada će, kako je navela, 24 trgovinske kompanije biti u obavezi da prilagode cene toj uredbi. Precizirala je da se radi o ograničavanju marži, a ne o direktnoj korekciji cena proizvoda u samoposlugama.

Kako je navela, rađena je detaljna analiza i plan je daod 1. septembra za građane budu povoljnije ne samo hrana, već i sredstva za kućnu hemiju i ličnu higijenu.

Komentarišući navod da će proizvodi sa maržom nižom od 20 odsto da poskupe, Lazarević je rekla da niko neće praviti veštačka poskupljenja.

Ona je najavila da do kraja godine treba da bud usvojen zakon o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi koji podrazumeva usklađivanje sa direktivom Evropske unije iz 2019. godine.