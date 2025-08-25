Slušaj vest

Profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić ocenjuje da je program ekonomskih mera koje je juče predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić - odličan, i napominje i da će na sprovođenju mera biti otpora, posebno u delu koji ograničava marže, a reč je o meri koju će, kako kaže, podržati svaki normalan potrošač i privrednik u Srbiji.

"Mere koje nam je predsednik prezentovao svode se na to da se nepristojno visoke marže, u nekim situacijama i preko 40 odsto, svedu na 20 procenata. Samo čovek koji ništa ne razume može biti protiv toga. To je dakle nešto što najveći broj građana Srbije apsolutno podržava", kaža Savić za Kurir i dodaje da je i on lično među tim građanima Srbije:

Ljubodrag Savić Foto: Printscreen

"I ja se nalazim u tom krugu ljudi, samo je pitanje šta su posledice toga, odnosno da li država može da se izbori sa velikim multinacionalnim kompanijama, a ima ih četiri i nabrojao ih je predsednik u obraćanju. Da li one hoće da takve uslove prihvate? Oni su došli u Srbiju i isto tako mogu da odu i naravno nije to tako jednostavno, ali to je logika svetskih kompanija. Oni u stvari ne dolaze zbog nas, nego dolaze zbog njih", napominje Savić.

On smatra da bi bila značajno povoljnija situacija kada bi se u međuvremenu oformila i počela da funkcioniše još jedna ili dve nacionalne kompanije.

"One ne bi imale gde da odu i mogle bi da budu konkurent tim velikim i srednjim multinacionalnim kompanijama. Međutim, to nije izvesno, jer su ove strane kompanije toliko ekonomski jake i onda su druge praktično taoci takve politike. Oni su kao razmažena deca, dok im ideš uz dlaku nije problem, čim kreneš niz dlaku, krenu da plaču. Tako da će sigurno biti otpora velikih trgovinskih kompanija. Svi bismo voleli da Vlada Srbije može da se izbori s njima, ako to uradi biće to sjajna stvar i za građane Srbije, i za privredu i za državu", ocenjuje Savić.

Naš sagovornik kaže da je dogovaranje oko cena jedan od problema u funkcionisanju velikih trgovinskih kompanija u Srbiji.

"Mogu da kažem da sam prilično siguran da ove četiri velike kompanije ne da ne konkurišu jedna drugoj, one se dogovaraju! To je prećutan dogovor - Ti ne diraj mene, ja neću tebe. Ovo su moji klijenti, ovo je moje područje funkcionisanja, a ono tvoje. Nećemo se upuštati u konkurentsku borbu - što je osnovni preduslov zdrave tržišne privrede u kojoj ponuda i tražnja odlučuju o svemu. Ovde je ipak jedno oligopolsko tržište, isparcelisano, podeljeno i nema baš neke konkurentske borbe", objašnjava Ljubodrag Savić.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u nedelju na predstavljanju paketa ekonomskih mera da novim propisima trgovačke marže maksimalno mogu da iznose 20 odsto. On je upozorio da u tome ne može da bude gotovo nikakvih prevara, jer je sve obezbeđeno kroz uredbu, kroz direktnu kontrolu i tržišnu inspekciju, kroz sve finansijske i poreske inspekcije.