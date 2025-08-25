Slušaj vest

Nove mere države za bolji standard građana, koje je u nedelju predstavio predsednik Srboije Aleksandar Vučić između ostalog predviđaju snižavanje snižavanje kamata na kredite, ali i izmenu zakona o izvršiteljima tako da neće moći da oduzmu dužniku jedinu nekretninu do 60 kvadrata, a Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije objašnjava za Kurir da su visoke kamatne stope kod nas bile posledice inflacije koja je uvezena iz inostranstva, kao i da je ovo sjajna socijalna mera koja ima za cilj da poboljša standard života građana Srbije.

Foto: Printskrin RTS

"Referentnu kamatnu stopu određuje centralna banka, odnosno Narodna banka Srbije i na osnovu toga kamatnu stopu određuje i komercijalne banke. Sada će kamatna stopa biti ograničena na 7,5 odsto što će najviše uticati na tzv. potrošačke kredite, ali i na otplaćivanje stambenih kredita. Važno je da se smanje troškovi zaduživanja kako bi mogao da se poboljša standard život građana. Prosečna plata u Srbiji je 920 evra, ali dosta ljudi ljudi ima platu manju od proseka pa će za njih i za penzionera ova mera najviše značiti. Da maksimalno uprostim, ako plaćate manji kredit - više novca će vam ostajati za druge potrebe. Ove mere sveokobuhvatno predstavljaju važnu podršku stanovništvu Srbije - kaže Bojan Stanić.

On se osvrnuo i na izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, prme kome više neće moći da se izvrši prinudna prodaja jedinog doma lica koje u njemu živi bez posebne odluke suda.

"U pogledu stambenih kredita očekivanje je da nominalna kamatna stopa bude niža za do 0,5 procentnih poena u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu. Znate, kada imate kredit i legne vam plata, pa prvo će banka da uzme ono što njoj pripada. Pa onda zbog dugovanja dođu izvršitelji, a nekad tu i nema neke posebne krivice "dužnika". Zato je veoma važna i mera gde izvršitelji više neće da vam zbog dugovanja banci oduzimaju stan ako je to vaša jedina nekretnina i ako ima manje od 60 kvadratam, da neće moći vaš jedini dom da vam oduzmu.

Banke će se obavezati da snize nominalne kamatne stope na pojedinačnoj osnovi na bankarske kredite navedenim korisnicima: za dinarske gotovinske i potrošacke kredite maksimalnog iznosa do 1.000.000 dinara, za tri procentna poena (sa donjom granicom kamatne stope do 7,5 odsto) u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu po kojoj je banka odobravala ove kredite u julu mesecu 2025. godine.

Da podsetimo, kada je reč o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, neće moći da se izvrši prinudna prodaja jedinog doma lica koje u njemu živi bez posebne odluke suda. Sud je dužan da u posebnom postupku ispita da li je to jedini dom dužnika, kolika je vrednost potraživanja, socijalne i porodične okolnosti dužnika, da li dužnik ima neke druge nepokretnosti i postojanje eventualnih alternativnih mera naplate.

Kurir Politika