MANJA KAMATNA STOPA UTICAĆE NA POTROŠAČKE I STAMBENE KREDITE Bojan Stanić o novim merama: Visoke kamate bile su posledica inflacije uvezene iz inostranstva
Nove mere države za bolji standard građana, koje je u nedelju predstavio predsednik Srboije Aleksandar Vučić između ostalog predviđaju snižavanje snižavanje kamata na kredite, ali i izmenu zakona o izvršiteljima tako da neće moći da oduzmu dužniku jedinu nekretninu do 60 kvadrata, a Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije objašnjava za Kurir da su visoke kamatne stope kod nas bile posledice inflacije koja je uvezena iz inostranstva, kao i da je ovo sjajna socijalna mera koja ima za cilj da poboljša standard života građana Srbije.
"Referentnu kamatnu stopu određuje centralna banka, odnosno Narodna banka Srbije i na osnovu toga kamatnu stopu određuje i komercijalne banke. Sada će kamatna stopa biti ograničena na 7,5 odsto što će najviše uticati na tzv. potrošačke kredite, ali i na otplaćivanje stambenih kredita. Važno je da se smanje troškovi zaduživanja kako bi mogao da se poboljša standard život građana. Prosečna plata u Srbiji je 920 evra, ali dosta ljudi ljudi ima platu manju od proseka pa će za njih i za penzionera ova mera najviše značiti. Da maksimalno uprostim, ako plaćate manji kredit - više novca će vam ostajati za druge potrebe. Ove mere sveokobuhvatno predstavljaju važnu podršku stanovništvu Srbije - kaže Bojan Stanić.
On se osvrnuo i na izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, prme kome više neće moći da se izvrši prinudna prodaja jedinog doma lica koje u njemu živi bez posebne odluke suda.
"U pogledu stambenih kredita očekivanje je da nominalna kamatna stopa bude niža za do 0,5 procentnih poena u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu. Znate, kada imate kredit i legne vam plata, pa prvo će banka da uzme ono što njoj pripada. Pa onda zbog dugovanja dođu izvršitelji, a nekad tu i nema neke posebne krivice "dužnika". Zato je veoma važna i mera gde izvršitelji više neće da vam zbog dugovanja banci oduzimaju stan ako je to vaša jedina nekretnina i ako ima manje od 60 kvadratam, da neće moći vaš jedini dom da vam oduzmu.
Po pitanju smanjenja kamatnih stopa na kredite, predviđena je mera namenjena zaposlenim licima i penzionerima čija su redovna mesečna primanja do 100.000 dinara i na taj nacin bice obuhvaceno više od 50 odsto zaposlenih lica i najveci broj penzionera.
Banke će se obavezati da snize nominalne kamatne stope na pojedinačnoj osnovi na bankarske kredite navedenim korisnicima: za dinarske gotovinske i potrošacke kredite maksimalnog iznosa do 1.000.000 dinara, za tri procentna poena (sa donjom granicom kamatne stope do 7,5 odsto) u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu po kojoj je banka odobravala ove kredite u julu mesecu 2025. godine.
Da podsetimo, kada je reč o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, neće moći da se izvrši prinudna prodaja jedinog doma lica koje u njemu živi bez posebne odluke suda. Sud je dužan da u posebnom postupku ispita da li je to jedini dom dužnika, kolika je vrednost potraživanja, socijalne i porodične okolnosti dužnika, da li dužnik ima neke druge nepokretnosti i postojanje eventualnih alternativnih mera naplate.
