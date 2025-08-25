Slušaj vest

Sasvim je logično to što sada brojni građani Srbije izlaze na ulice da pokažu da su za svoju državu i protiv onoga što rade grupe blokadera prethodnih meseci, izjavio je danas savetnik ministra informisanja Miloš Garić i izrazio uverenje da će Srbija imati snage da se odupre pokušajima da se zemlja ugrozi i društvo podeli toliko da ne može više da funkcioniše.

"Dugo ste imali period u kome je većinska Srbija, ogroman deo građana Srbije, bio pasivan, ćutao i gledao šta se zbiva i prilično zabrinuto posmatrao ono što rade određeni delovi našeg društva pozivajući se na navodnu borbu za neku pravdu, za demokratizaciju, za vladavinu prava, a upravo su sve suprotno pokazivali na ulicama i prilično ugrozili i stabilnost države i u društvu je napravljen jedan ogroman razdor" rekao je on za TV Prva.

Dodao je da smo u međuvremenu razumeli i shvatili da je to prilična indukovanost spolja, da u svemu tome ulogu imaju i pojedini mediji koji sve to podgrevaju i raspiruju i da je u stanju u kome se društvo našlo potpuno važno i logično da je jedan značajan deo građana Srbije smatrao za potrebnim da izađe i da pokaže svoju privrženost državi.

Miloš Garić Foto: Kurir Televizija

"Nažalost mi smo došli u situaciju da neko hoće da raspiri građanski rat u Srbiji smatrajući valjda da ako podeli ponovo Srbe kao što smo to kroz istoriju imali više puta, kada se ta nesloga među srpske građane useli, onda neko sa strane ostvaruje svoje interese i to je valjda potpuno jasno", rekao je Garić.

On je dodao da je siguran da svi građani Srbije sve to posmatraju na odgovoran način i sa brigom.

"I siguran sam u to da ćemo mi uspeti da se odbranimo i da će Srbija smoći snage da se odupre ovom pokušaju koji je vrlo jasan, da se Srbija ugrozi i da se srpsko društvo podeli do te granice da ne može više da funkcioniše", naveo je i naglasio da se to ne sme dozvoliti.

O NOVIM MERAMA DRŽAVE

Prema njegovim rečima i ono što je juče govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić jeste želja, potreba, briga i namera da se o svim građanima Srbije povede potpuna briga i da im se pruže što bolji uslovi za život, da se razmišlja o standardu i o unapređenju života.

"To je osnova politike Aleksandra Vučića otkako je na čelu Srbije, briga za svakog čoveka pojedinačno na terenu kao primer i svim ostalim članovima vlade, na kraju krajeva, koji su taj primer sledili, koji na taj način sprovode tu politiku gde se za svakog čoveka na terenu pokazuje briga, da li su to ljudi koji su ugroženi u nekakvom požaru u nekakvim elementarnim nepogodama, da li je to nešto što se tiče standarda građana, cena, smanjenja marži, dakle puno razloga ima da se brine o životnom standardu svakog čoveka u našoj zemlji to predsednik pokazuje svojim delom i onim kako vodi politiku", ocenio je Garić.