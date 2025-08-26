Slušaj vest

Velika analiza situacije u Srbiji, koju je objavio Njujork post, između ostalog sadrži i jasnu poruku da je dijalog između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i demonstranata neophodan, uz kritike upućene zapadnjacima da greše kada iznose nejasne pozive za akciju protiv Vučića. U tekstu se navodi da greše i kada pretpostavljaju da će ono što dolazi posle njega biti poboljšanje u odnosu na njega.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da se ova analiza oslanja na realpolitiku i da insistira na široj slici - očuvanju mira i stabilnosti u čitavom regionu.

- Javno mnjenje u Americi se očigledno menja i ova analiza počiva na realnoj politici i odraz je te promene. Ovakvi glasovi su u stvari na liniji realne politike i promena u Americi i nove administracije koja drugačije gleda na stanje u regionu i na srpski korpus. Uostalo, vidite da iz Amerike nema reakcija ovakvih kakve imamo iz Evropske unije. Tamo nema Picula, Marte Kos i svih drugih koji kritički gledaju na Srbiju, navijaju za promene, za nasilno preuzimanje vlasti. U Americi očigledno počinje da prevladava realna politika, Amerikanci drugačije gledaju, drugačije razumeju aktuelno stanje u Srbiji. Oni razumeju i poziciju Srbije i njen značaj za stabilnosti u regionu - napominje Milivojević.

Zoran Milivojević Foto: Kurir Televizija

On smatra da poruke iz teksta Njujork posta treba razumeti kao poziv da ne treba navijati za nasilne promene.

- Jer to nije u interesu ni Srbije, ali ni regiona, niti bilo koga. I druga stvar, tu se kaže da ova vlast koja je uspešna nema alternativu. Ako hoćemo da gledamo objektivno, onda treba uzeti u obzir interes koji bi trebalo da uključi širi kontekst od Srbije. Onda svakako ne treba navijati za promene koje ne idu u korist i ne doprinose tom interesu, jer ne garantuje ni stabilnost, ni uspeh u bilo kom smislu - zaključuje Milivojević.

U analizi Njujork posta se i kritički govori o opoziciji u Srbiji i konstatuje da je ona bez lidera posle skoro godinu dana "jer je mešavina ekstremista i idealista, ultranacionalista i nacionalista", kao i da "nema nijednu Vučićevu snagu, ali ima sve mane".

- Zapad mora, ako ni za šta drugo, da ne bi bio uvučen u ovu krizu koja izmiče kontroli i može da zapali region, da iskoristiti svoj uticaj na Srbiju da pozove Vučića i legitimne demonstrante na dijalog. Podjednako je važno prepoznati da zahtev za ostavku predsednika pod pretnjom nasilja nije demokratski izraz nezadovoljstva, to je antidemokratska ucena - navodi se u analizi Njujork posta.

U delu koji analizira ekonomsku situaciju u Srbiji, naglašava se da je između 2003. i 2014. godine srpska ekonomija bila veoma nestabilna, a pod Vučićem, iako je inflacija porasla poslednjih meseci, nezaposlenost je na rekordno niskom nivou, javni dug je smanjen, a tokovi stranih investicija su snažni.