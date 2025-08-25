Slušaj vest

Velika analiza situacije u Srbiji, koju je objavio Njujork post, između ostalog sadrži i jasnu poruku da je dijalog između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i demonstranata neophodan, uz kritike upućene zapadnjacima da greše kada iznose nejasne pozive za akciju protiv Vučića. U tekstu se navodi da greše i kada pretpostavljaju da će ono što dolazi posle njega biti poboljšanje u odnosu na njega.

U analizi Njujork posta se i kritički govori o opoziciji u Srbiji i konstatuje da je ona bez lidera posle skoro godinu dana "jer je mešavina ekstremista i idealista, ultranacionalista i nacionalista", kao i da "nema nijednu Vučićevu snagu, ali ima sve mane".

- Zapad mora, ako ni za šta drugo, da ne bi bio uvučen u ovu krizu koja izmiče kontroli i može da zapali region, da iskoristiti svoj uticaj na Srbiju da pozove Vučića i legitimne demonstrante na dijalog. Podjednako je važno prepoznati da zahtev za ostavku predsednika pod pretnjom nasilja nije demokratski izraz nezadovoljstva, to je antidemokratska ucena - navodi se u analizi Njujork posta.

Njujork post o nasilju na ulicama Srbije: Antidemokratska ucena Foto: Damir Derviašagić

U delu koji analizira ekonomsku situaciju u Srbiji, naglašava se da je između 2003. i 2014. godine srpska ekonomija bila veoma nestabilna, a pod Vučićem, iako je inflacija porasla poslednjih meseci, nezaposlenost je na rekordno niskom nivou, javni dug je smanjen, a tokovi stranih investicija su snažni.

- Da je Srbija ostala u ekonomskoj propasti kakvu je nasledio Vučić, bilo bi je lakše kontrolisati. Upravo je delić uspeha koji je Vučić postigao izazvao nestrpljiv bes protiv njega - navodi američki dnevnik.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenjuje za Kurir da u ovoj analizi prepoznaje racionalan pristup.

Foto: Kurir Televizija

- To je pristup utemeljen na političkoj praksi koja je unazad desetak godina pokazala da je Srbija bila stabilišući faktor i država koja se vrlo odgovorno ponašala u regionu i koja jedina može kao lokomotiva da region ekonomski povuče. Sve drugo ne može da bude korisno ni regionu, a posebno ne može da bude korisno Srbiji. Postoji razlika u pristupu Evropske unije koja nekako po inerciji od pre funkcioniše, a mi imamo novu situaciju u Americi u kojoj se mnogo slobodnije, kvalitetnije, racionalnije pristupa spoljnoj politici. Ovo je odraz tih promena u Americi, a nažalost EU nikako ne shvata šta se dešava oko nje i nekako se drži starih predrasuda - objašnjava Miletić.

Komentarišući svejevrsno upozorenje u tekstu da greše oni na Zapadu koji misle da će posle Vučića doći nešto bolje, on kaže da to samo govori da je teško oslikati neku kvalitetniju političku garnituru koja bi donela odgovore na potrebe nekih evropskih krugova ili onih koji veruju da se ništa nije promenilo.