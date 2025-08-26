Slušaj vest

Dejana Stošić, blokaderka koja je bila među onim studentima koji su blokirali fakultete, dobila je stipendiju britanske ambasade za master studije u Londonu.

- Da se pohvalim. Za koju nedelju se selim u London na master studije "Media, Campaigning and Social Change" na Universety of Westminster. Studiraću ono što volim, u gradu koji volim. Zahvaljujući Chevening stipendiji britanske ambasade ostvarujem životni san - napisala je Stošić na Iksu uz fotografiju na kojoj drži stipendiju.

Dejana Stošić Foto: Printscreen

Ovaj slučaj neodoljivo podseća na Lazara Stojakovića, u javnosti poznatijeg kao "blokader s roleksom", koji je krajem maja objavio da odlazi u Nemačku na praksu u okviru programa stipendije nemačke privrede za zemlje Zapadnog Balkana "Zoran Đinđić".

- Čast mi je da objavim da sam izabran za stipendistu Programa nemačke privrede "Zoran Đinđić". Narednih šest meseci provešću u Berlinu, na praksi u kompaniji Deutsche Bahn, u oblasti upravljanja projektima - napisao je Stojaković tada, uz fotografiju na kojoj je u društtvu profesora Ivana Vujačića, bivšeg ambasadora Srbije u SAD, ambasadorke Nemačke Anke Konrad, Ružice Đinđić i Kristofa Beka iz Odbora nemačke privrede za Istočnu Evropu i dodao:

- Ali, odlazak za mene ne znači odustajanje od naše studentske borbe - nastaviću da se borim zajedno sa svojim kolegama za ispravne vrednosti našeg društva.

Poput "blokadera s roleksom", Dejana Stošić koja je takođe bila jedna od najvidljivijih aktera blokaderskih protesta, uskoro će napustiti Srbiju. S druge strane, srpski studenti kojima su Stošić i Stojaković praktično "ukrali" jednu godinu studija, ali i života, ostaju na fakultetima kojima je narušen ugled. I to pod uslovom da, kao mnogi studenti iz unutrašnjosti, nisu ostali bez prava na dom.