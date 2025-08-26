Slušaj vest

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas su nove ekonomske mere donete za dobrobit građana Srbije i da će organičavanje marži direktno uticati na snižavanje cena proizvoda u maloprodaji i najavio da će od 1. decembra uslediti i novo povećanje penzija.

- U godinama koje su za nama pokazali smo da znamo kako da sprovedemo prave mere, još od kada je krenula korona, pa energetska kriza i tako dalje. I sada ćemo zajedno sa maloprodajnim lancima da napravimo nešto što je dobro za građane Srbije, pre svega, niže cene. To su 23 kategorije proizvoda, preko 3.000 proizvoda, što čini najveći deo potrošačke korpe građana Srbije i osetićemo efekat već od naredne nedelje, nakon 1. septembra - rekao je Mali za Tanjug.

Ministar je istakao da je reč o nastavku ekonomske politike usmerene na brigu prema građanima, koju država sprovodi već godinama unazad.

- Mi ćemo od 1. oktobra ove godine imati i rast minimalne zarade, dakle idemo, kao što smo i obećali, sa 457 evra minimalne zarade, na čak 500 evra od 1. oktobra, dakle za manje od meseca i po dana. A već sada pregovaramo sa sindikatima o dodatnom povećanju minimalne zarade od 1. januara za još preko 10 odsto, tako da ćemo od 1. januara imati minimalnu zaradu od 550 evra - naveo je Mali.

On je rekao da je minimalna zarada u Srbiji 2009, 2010. i 2011. godine bila 15.700 dinara, kao i da je danas, prema poslednjem podatku, prosečna zarada u Srbiji 920 evra, a da će do kraja godine biti veća od 1.000 evra, kao što je i obećano građanima.

- Od 1. decembra idemo i sa rastom penzija, takođe, kako smo obećali. Dakle, rastu nam plate, rastu nam penzije, pri tome smo zadržali punu zaposlenost i to je važno, ali s ovim ekonomskim merama želimo da dodatno podignemo vrednost svakog dinara koje građani dobiju kroz povećanje plate i povećanje penzije - naglasio je Mali.

Kaže da je vlada videla kada je reč o trgovini da nam sistem ne funkcioniše u poslednjih nekoliko godina.

- Imate veću konkurenciju kada su maloprodajni lanci u pitanju, ali nemate taj efekat na cene, pa skoro 50 odsto inflacije koju smo imali po poslednjem podatku je upravo inflacija zbog porasta cena hrane i pića. I upravo to želimo da rešimo time što ćemo ograničiti maržu maloprodajnim lancima na 20 odsto, plus marža kada je off-rabat u pitanju na 10 odsto, tako da sa tih 30-40 odsto marži da ih svedemo na nešto što ima smisla, a što će s druge strane imati direktan efekat na maloprodajne cene proizvoda - istakao je Mali.

Najavio je da će već sutra imati još jedan sastanak sa svim predstavnicima maloprodajnih lanaca u Srbiji.

- Radimo na tome da oni razumeju i razloge za sprovođenje mera. Na kraju krajeva tu smo da im pomognemo da se te mere sprovedu ili mislim da je to u interesu svih nas - poručio je Mali.

Istakao je da je u okviru paketa ekonomskih mera veoma važno i predviđeno smanjenje kamatnih stopa na stambene i potrošačke kredite i podsetio da se sada kod potrošačkih kredita kamate sada kreću 12-13 odsto.

- Ono što je dogovor i predlog ovih ekonomskih mera jeste da ograničimo te kamatne stope na 7,5 odsto. Pri tome Poštanska štedionica je već najavila da će maksimalni iznos kamatnih stopa na potrošačke kredite biti 5,99 odsto, a kamate na stambene kredite se smanjuju za 0,5 odsto. Dakle, kada uzimate kredit na pet, 10 ili 15 godina, kada pogledate mesečne uštede koje time dobijate, to su i desetine hiljada evra ušteda i to je veoma važno. Svaki dinar na kraju krajeva je veoma važan - rekao je Mali.

Podsetio je da će novim merama biti obezbeđen popust od skoro 40 odsto za ogrevno drvo i istakao da je to veoma značajno sada pred zimsku sezonu za one sa najnižim primanjima, kao i da će neki socijalno ugroženi moći da dobiju ogrev i besplatno.

- Konačno imate direktan uticaj na budžet građana kroz smanjenje računa za struju za one koji imaju najniža primanja i za naše najstarije sugrađane od 1.000 dinara. Dakle, to su stvari koje direktno utiču na primanja, na životni standard građana Srbije, zato ih na kraju krajeva i sprovodimo - naveo je Mali.

Foto: Nemanja Nikolić

Poručio je da je to i odgovor svima onima koji kritikuju u ovom trenutku nove mere.

- Vidim da su se skupili ovi sa Nove S i sa N1 kao glavni kritičari i svega ostalog i svega što radimo na kraju krajeva. Podsetiću vas, pre godinu, dve ili pre mesec, dva dana, stalno pričaju da radimo u interesu investitora a da nas nije briga za građane Srbije. Evo sada kada izađete sa ekonomskim merama koje direktno utiču na životni standard građana Srbije, oni kažu, e pa to sad nije tako i tako dalje. Dakle, ne obaziremo se na to i za razliku od onih koji blokiraju našu Srbiju, hoćemo da nam Srbija raste - rekao je Mali.

Minstar finansija ističe da država ima jasnu strategiju kada je naša ekonomija u pitanju, a s druge strane hoće da građani Srbije osete bolji život.

- Rastu plate, rastu penzije s jedne strane, ali s druge strane, smanjenje cena će kumulativno imati još veći uticaj na njihov životni standard i zbog toga to i radimo - rekao je Mali.

Na pitanje da li očekuje da će mere dovesti do veće potrošnje, kako će se to odraziti na finansije i kakav će efekat mere imati na tržište, prvi potpredsednik vlade kaže da kada se pogleda iskustvo Mađarske i Rumunije, zemalja koje su sprovele slične mere, da su kao njihov rezultat imali povećanje prometa.

- Tako da što se tiče naplate, poreza, dodatne vrednosti, tu očekujem pozitivan efekat, što je dobro. Dakle, što nam je puniji budžet, to je više novca i za dalje povećanje plata, penzija, investicija itd. Što se tiče samog roka trajanja mera, znate i sami da smo ograničili na šest meseci, pa da vidimo. U nekim zemljama, to traje i godinu, dve dana, mi hoćemo zajedno sa maloprodajnim lancima, a na kraju krajeva ovim štitimo i dobavljače i proizvođače, da napravimo jedan model koji je održiv - naveo je Mali.

Kaže da je cilj da dobijemo sistem koji nema za posledicu samo povećanje cena, to jest da svaki problem u tom lancu snabdevanja oni rešavaju time što povećavaju cene, što na kraju plaćaju građani Srbije.

- Moj odgovor na ove kritike opozicije je veoma jasan. Čitao sam i gledao šta imaju da kažu. Uglavnom je to vođeno besnom kampanjom iz ovih blokadnih medija N1, Nova S. Oni su protiv svega što ima veze sa dobrobiti građana Srbije. Mi se borimo za građane Srbije, borimo se za naš narod. Ono što radimo, radimo zbog njihove koristi i od toga nećemo odustati. Još jednom da kažem, kad su nas optuživali da radimo za investitore, to je tada njima bila glavna mantra. Pre par nedelja su govorili o tome da su nam izuzetno visoke marže u trgovinskim lancima i da država ništa ne radi. Sada ipak to nije dobro i tako dalje i tako dalje - naglasio je Mali.