Blokaderi su još jednom pokazali da ih ne zanima kako živi običan stanovnik Srbije niti poboljšanje života građana, a da se iza zvučnih parola o borbi s korupcijom i boljem radu institucija zapravo krije jedna jedina politika, plan i program: ako dolazi od Vučića - ne valja, bićemo protiv makar i na svačiju štetu.

U trenutku kada se svet suočava sa ozbiljnim ekonomskim izazovima, a inflacija i rast cena pritiskaju domaćinstva širom Srbije, predsednik Aleksandar Vučić predstavio je paket mera koje imaju cilj da zaštite i poboljšaju ekonomski položaj građana.

Nemaju ideje

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da pošto blokaderi nemaju nikakve ideje kako bi organizovali srpsko društvo, već se "rukovode ogoljenom mržnjom, sasvim je jasno zašto su protiv ovako kapitalnog društvenog projekta".

Kojčić: Blokaderi se rukovode ogoljenom mržnjom, te je sasvim jasno zašto su protiv ovako kapitalnog društvenog projekta Foto: Kurir Televizija

- Interesantno je da ljudi koji su u opozicionom protestu protiv Vučića uglavnom pripadaju gornjim slojevima srednje klase i više, pa njihovi motivi uopšte nisu socijalne prirode. Naprotiv, ta klasa mahom ne pripada proizvođačima ekonomskih vrednosti, privrednicima, poljoprivrednicima ili zanatlijama, nego jednim većim delom upravo špekulativnom kapitalu. Pošto trgovinski lanci ni po jednoj teoriji, pa ni teoriji o državi blagostanja, ne pripadaju ekonomskoj supstanci koja stvara dodatnu vrednost i doprinosi nacionalnoj ekonomiji i boljem životnom standardu građana, oni su svoj poslovni interes zasnovali upravo na maržama. Kada je liberalizovana srpska ekonomija, cilj je bio da konkurencija doprinese boljem kvalitetu robe, nižim cenama i drugim vrednostima, ali veliki trgovinski lanci su se kartelizovali, što znači da su se dogovarali kako da usklade zajedničke interese i podignu profit - govori Kojčić i objašnjava:

- Pri tome, sigurno nisu vodili računa o interesima potrošača i socijalnoj politici države. Upravo je reforma koju je predsednik Vučić pokrenuo važna i pravična socijalna mera koja će se odraziti na kvalitet života svakog građanina, a da pri tome apsolutno ne budu ugrožene ekonomske slobode i razvoj. U večitim dilemama svetskih ekonomija kako izbalansirati razvoj i socijalnu pravdu Srbija je pokazala da je rešila tu jednačinu, a rekao bih da je vrednosni temelj koji stoji ispod svega toga upravo patriotizam i ljubav prema narodu. Kazna za neodgovornost blokadera sadrži se već u njihovom ponašanju: pokazalo se da politički potencijal mržnje više ne deluje kod građana koji su prepoznali koja politika vodi zemlju napred!

Odsustvo plana

Pravnik Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je ovakvo ponašanje jasan nastavak odsustva politike, plana ili programa koje smo videli kod blokadera u prethodnom periodu, zbog čega su, između ostalog, i odbili dijalog koji im je više puta ponudio predsednik Vučić.

Grubešić: Ovim dokazuju da im je najvažnije da budu protiv Vučića, jer nemaju nikakav politički plan Foto: Kurir Televizija

- I Vlada Srbije i predsednik države više puta su izlazili u javnost sa inicijativama koje su u interesu građana, od predloga za društveni dijalog do ekonomskih mera koje uključuju ograničavanje marže na proizvode, smanjenje kamatnih stopa na kredite, popuste na računima za struju za penzionere i druge socijalne grupacije, smanjenje cena ogrevnog drveta, ali i izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Opozicioni mediji i blokaderi su do juče kritikovali marže trgovinskih lanaca, a sada to kritikuju i pišu da je populistička mera. Ovim dokazuju da im je najvažnije da budu protiv Vučića, jer nemaju nikakav politički plan - govori Grubesić i dodaje da postoji i druga strane ove priče:

- Pojedinci iz tog kruga kvazielite, medija i raznih NVO prvi su skočili da napadaju mere jer one nikako ne utiču na njihov život. Oni imaju velika primanja i ne žive život prosečnog građanina u Srbiji, a ovim su pokazali da ih ni najmanje ne zanima kako živi običan stanovnik naše zemlje.