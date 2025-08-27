JEZIK MRŽNJE NA KUĆI PORODICE BALAĆ ZA N1 JE SAMO "NEPRIMERENI GRAFIT"! Šolakovi mediji na zadatku razvodnjavanja skandala sa fašističkim porukama
Javnost u Srbiji ostala je šokirana jezivim grafitima mržnje koji su ispisani na fasadi kuće porodice Vladimira Balaća, studenta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji se protivio blokadama univerziteta. Natpis koji je osvanuo na porodičnoj kući najblaže rečeno iskazuje mržnju i netrpeljivost, nosi poruku da je porodica Balać zbog svog porekla nepoželjna i poziva na linč svakoga ko drugačije misli.
Gotovo jednako opasno je ono što su uradili mediji Junajted grupe - razvodnili su ovaj preteći događaj, relativizovali njegov sadržaj i dali se na posao aboliranja onih koji iza toga stoje. Potpuno zanemarujući ogromnu štetu koju čine, N1 i Nova su od izlivanja govora mržnje u ovako osetljivom momentu i u ovako osetljivoj sredini napravili tek propratnu vest u kojoj je grafit "Selite se, dođoši. Zborovi Novi Sad" okarakterisan kao "neprimeren".
N1 ne pominje ni mržnju, ni fašizam, niti promociju linča, što sve sadrži ova poruka. Prostor u njihovom tekstu nije dobila osuda ovakvog ponašanja i razmišljanja neke rulje, ali jesu saopštenja raznih neformalnih skupina, poput "zborova Novog Sada" i "zbora Mesne zajednice Futog".
Tako je ispalo da je za N1 važnije šta misle zborovi o nekom događaju, a ne sam događaj koji je dobrio nepodeljenu ocenu javnosti da je monstruozan. Takav manir pravljenja informacija skopčan je s ulogom medija poput N1 i Nove, koji su podstrekivači i generatori mržnje. Oni i njihov propagandni sadržaj služi isključivo za huškanje na one koji drugačije misle.
Samo za medije Junajted grupe ispisivanje opasnog grafita nije jedna od najstrašnijih stvari koja se dogodila u poslednjih devet meseci. Za njih ovo nije buđenje fašističkih metoda obračuna sa nepodobnima. U ovom slučaju, nepoželjan i rado viđen za proterivanje iz Srbije je Vladimir Balać i njegova porodica samo zato što ne razmišljaju kao blokaderi, ali i zbog toga što su im koreni zapadno od Drine.
Ovu opasnu atmosferu mesecima unazad podgrevaju upravo N1 i Nova i to služeći se neretko i lažima. Svakako je jedna od najgnusnijih bila ona za nepostojećeg dečaka iz Valjeva koji se, kako su tvrdili u svojim emisijama, nalazi u kritičnom stanju jer je brutalno pretučen od strane policije na protestu. Baš takva laž, i niz drugih, dovela je do toga da neko u gluvo doba noći dođe do porodične kuće Balać i ispiše onu sramnu poruku.