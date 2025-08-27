Slušaj vest

Blokaderi su večeras ponovo napravili haos ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i napali policiju!

Kako se može videti na snimcima, blokaderi su napali policiju pokušavajući da uđu u zgradu fakulteta.

Kao i sinoć, i večeras napad na policiju predvodi Miša Bačulov.

Bačulov opet predvodi napade na policiju Izvor: Kurir

Osim fizičkog napada, policajci su bili meta i gnusnih uvreda.

- Znaćemo gde stanujete, znaćemo vam žene i decu i šta ćete onda? Ostaćete ovde sa nama, tvoja deca sa našom pa ćemo da vidimo kako će oni da prođu - zapretila je jedna blokaderka.

O svemu se oglasio gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.