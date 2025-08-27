BLOKADERI PONOVO NAPRAVILI HAOS U NOVOM SADU Napali policajce i pretili im: "Videćemo kako će tvoja deca da prođu" Bačulov opet predvodi nasilnike (VIDEO)
Blokaderi su večeras ponovo napravili haos ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i napali policiju!
Kako se može videti na snimcima, blokaderi su napali policiju pokušavajući da uđu u zgradu fakulteta.
Kao i sinoć, i večeras napad na policiju predvodi Miša Bačulov.
Osim fizičkog napada, policajci su bili meta i gnusnih uvreda.
- Znaćemo gde stanujete, znaćemo vam žene i decu i šta ćete onda? Ostaćete ovde sa nama, tvoja deca sa našom pa ćemo da vidimo kako će oni da prođu - zapretila je jedna blokaderka.
O svemu se oglasio gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.
- Nasilni pokušaj ulaska blokadera na Filozofski fakultet i fizički napad na policiju pred Filozofskim fakultetom predstavlja ključni dokaz nasilne prirode i korena obojene revolucije koja 10 meseci pokušava da Srbiju gurne u građanski rat - napisao je on.