Blokaderi su večeras ponovo napravili haos ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i napali policiju!

Kako se može videti na snimcima, blokaderi su napali policiju pokušavajući da uđu u zgradu  fakulteta.

Kao i sinoć, i večeras napad na policiju predvodi Miša Bačulov. 

Bačulov opet predvodi napade na policiju Izvor: Kurir

Osim fizičkog napada, policajci su bili meta i gnusnih uvreda.

- Znaćemo gde stanujete, znaćemo vam žene i decu i šta ćete onda? Ostaćete ovde sa nama, tvoja deca sa našom pa ćemo da vidimo kako će oni da prođu - zapretila je jedna blokaderka.

O svemu se oglasio gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

- Nasilni pokušaj ulaska blokadera na Filozofski fakultet i fizički napad na policiju pred Filozofskim fakultetom predstavlja ključni dokaz nasilne prirode i korena obojene revolucije koja 10 meseci pokušava da Srbiju gurne u građanski rat - napisao je on.

