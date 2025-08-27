Slušaj vest

Učesnici neprijavljenog javnog okupljanja ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokušali su, večeras, nasilno da uđu u prostorije fakulteta koji, posle jučerašnjeg poziva dekana, obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštio je MUP.

U 22:20 časova, oglušavajući se na više prethodno izdatih upozorenja od strane policije, oko 300 građana pokušalo je nasilno da uđe na glavni ulaz Filozofskog fakulteta i tom prilikom nasrnuli na postavljeni kordon Interventne jedinice policije.

Pripadnici IJP su upotrebom sredstava prinude i potiskivanjem odbili napad i okupljene udaljili od ulaza.

Prilikom napada na policijske službenike, od strane okupljenih je korišćena fizička snaga, kamenice, jaja, pirotehnička sredstva i drugi predmeti.

Bačulov opet predvodi napade na policiju Izvor: Kurir

Jedinice Žandarmerije i ostatak snaga IJP su izolovali deo okupljenih koji su napadali policiju na ulazu i potisnuli okupljene na bezbednu udaljenost.

S obzirom na činjenicu da su napadi na kordon policije nastavljeni, uprkos više upozorenja policijskih službenika da okupljeni prestanu sa napadima, pripadnici policije preduzeli su zakonom predviđene mere i radnje kako bi uspostavili kontrolu na platou ispred ulaza u fakultet.