Slušaj vest

Učesnici neprijavljenog javnog okupljanja ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokušali su, večeras, nasilno da uđu u prostorije fakulteta koji, posle jučerašnjeg poziva dekana, obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštio je MUP.

U 22:20 časova, oglušavajući se na više prethodno izdatih upozorenja od strane policije, oko 300 građana pokušalo je nasilno da uđe na glavni ulaz Filozofskog fakulteta i tom prilikom nasrnuli na postavljeni kordon Interventne jedinice policije.

Pripadnici IJP su upotrebom sredstava prinude i potiskivanjem odbili napad i okupljene udaljili od ulaza.

Prilikom napada na policijske službenike, od strane okupljenih je korišćena fizička snaga, kamenice, jaja, pirotehnička sredstva i drugi predmeti.

Bačulov opet predvodi napade na policiju Izvor: Kurir

Jedinice Žandarmerije i ostatak snaga IJP su izolovali deo okupljenih koji su napadali policiju na ulazu i potisnuli okupljene na bezbednu udaljenost.

S obzirom na činjenicu da su napadi na kordon policije nastavljeni, uprkos više upozorenja policijskih službenika da okupljeni prestanu sa napadima, pripadnici policije preduzeli su zakonom predviđene mere i radnje kako bi uspostavili kontrolu na platou ispred ulaza u fakultet.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova primenjuju svoja zakonska ovlašćenja isključivo sa ciljem da očuvaju bezbednost institucije, građana i javni red i mir na području grada.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI PONOVO NAPRAVILI HAOS U NOVOM SADU Napali policajce i pretili im: "Videćemo kako će tvoja deca da prođu" Bačulov opet predvodi nasilnike (VIDEO)
collage.jpg
Politika"BLOKADERI BI DAN IZBORA ISKORISTILI ZA ORGANIZOVAN NAPAD" Profesori koji su hteli, nisu mogli da drže časove zbog terora: Sada je izašla tiha većina!
IMG-20250819-WA0057.jpg
PolitikaNASRNUO NA INTERVENTNU POLICIJU, UDARAO IH PESNICAMA Uhapšen blokader sa skupa u Novom Sadu
2025-08-26 21_02_02-Media Player.png
PolitikaDOK ČANAK "PUMPA" A BAČULOV BIJE - VI STUDENTI SE POZDRAVITE SA GODINOM: Šta se krije iza nasilja na Filozofskom? PONOĆNI PLENUM GRUPICE KOJA PRAVI HAOS (VIDEO)
Filozofski fakultet Novi Sad.jpg