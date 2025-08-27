Slušaj vest

Nasilni pokušaj ulaska blokadera na Filozofski fakultet i fizički napad na policiju pred Filozofskim fakultetom predstavlja ključni dokaz nasilne prirode i korena obojene revolucije koja 10 meseci pokušava da Srbiju gurne u građanski rat, izjavio je večeras gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

- Posebno zabrinjava činjenica da je opsada fakulteta organizovana da se iz nje izbaci legalno izabrani dekan i članovi uprave koji pokušavaju da organizuju i pripreme ispitni rok, zbog čega je fakultet i osnovan, pod maskom borbe studentska prava. Pred zgradom je najmanje studenata. Većinom su u pitanju funkcioneri političkih stranaka, aktivisti i članovi zborova, koji pokušavaju nasilnim putem da iz zgrade isteraju dekana i upravu fakulteta - napisao je on.